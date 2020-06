Á hậu Hoàng Oanh khuyên các cô gái "nếu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, đừng yêu vội"

Hoàng Oanh tâm sự, kể từ khi biết mình mang thai, cô cảm nhận được rất rõ thiên chức làm mẹ thiêng liêng đến nhường nào. Cô dần trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau từ yêu thương, lo lắng đến hồi hộp trước sự phát triển mỗi ngày của mầm sống mà mình đang mang trong bụng.

Giai đoạn đầu khi mới mang bầu, Hoàng Oanh cũng bị khó ăn, khó ngủ và mệt mỏi. Hiện tại, khi đã ở vào những tháng cuối của thai kỳ, vợ chồng cô đã quyết định sẽ sinh con tại Việt Nam. Hoàng Oanh tiết lộ, cô được bạn thân – diễn viên Nhã Phương giới thiệu vị bác sĩ đã từng chăm sóc và hỗ trợ Nhã Phương từ lúc mang thai đến khi sinh con. Hoàng Oanh bộc bạch, cô cảm thấy rất thoải mái và yên tâm trong lần đầu tiên sinh nở này vì có gia đình ở bên cạnh.

Hoàng Oanh kết hôn với Jack – anh chàng người Mỹ, hơn cô vài tuổi và sống tại Singapore. Cả hai quyết định về chung một nhà sau 2 năm tìm hiểu và gắn bó. Trước đó, ông xã của Hoàng Oanh đã phải mất tới tận 1 năm để chinh phục trái tim cô.

Nhớ lại chuyện tình xuyên biên giới này, Hoàng Oanh tâm sự, cô suýt nữa đã “bỏ sót” định mệnh của đời mình trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực. Đó là bởi thời điểm gặp Jack, cô vừa mới chia tay với bạn trai cũ nên không có ý định hẹn hò với ai. Khi ấy, cô tình cờ gặp Jack nhưng không chút mảy may để ý. Đó là lý do anh ra sứ nhắn tin qua mạng xã hội nhưng cô không trả lời, phải nhờ tới người bạn chung hỏi thăm và kết nối giúp. Sau đó, Hoàng Oanh còn thẳng thừng từ chối khi Jack tỏ tình và ngỏ ý muốn cô trở thành bạn gái của anh. Lý do từ chối lúc đó được Hoàng Oanh đưa ra là: “Em còn bận chơi”. Và thế là cô tiếp tục cuộc sống độc thân suốt một năm kể từ sau khi gặp Jack.

Có điều, bất chấp việc bị từ chối không thương tiếc, Jack vẫn âm thầm theo đuổi với quyết tâm chinh phục trái tim người đẹp. Anh kiên nhẫn quan tâm cô bằng tất cả sự chân thành, không nản lòng mà vẫn lặng lẽ đợi cho đến ngày cô gật đầu đồng ý đón nhận tình cảm của mình. Hoàng Oanh tâm sự, cô thật sự nể sự kiên nhẫn, điềm tĩnh và chừng mực của anh.

Cũng từ câu chuyện tình ngọt ngào của mình, Hoàng Oanh khuyên các cô gái, nếu thích ai hãy cho người đó cũng như tự cho mình một cơ hội, bởi chưa thể biết đó là “đá hay ngọc” nếu chưa mài thử. Tuy nhiên, Hoàng Oanh cũng không quên nhắc nhở phái yếu về việc nếu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì đừng yêu vội, bởi người thật lòng sẽ luôn có cách làm cho người mà họ quan tâm cảm động được tấm chân tình của mình.

Hoàng Oanh sinh năm 1990, từng giành giải Á hậu cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012”, sau đó trở thành gương mặt “hot” được khán giả yêu thích khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và dẫn chương trình. Người đẹp từng công khai mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên kém mình 2 tuổi – Huỳnh Anh vào năm 2014. Cặp “trai tài, gái sắc” đã có thời gian gắn bó với nhau trong suốt 3 năm trước khi “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Mặc dù chia tay song cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp và luôn dành cho đối phương sự trân trọng mỗi khi nhắc tới.