7 liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2020

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết, 6 tháng cuối năm 2020, Hội sẽ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức một loạt các sự kiện, trong đó có 7 liên hoan, cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Sớm nhất là Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV vào tháng 7- 2020 tại Hà Nội. Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện. Đến nay, đã có 26 đơn vị, đoàn nghệ thuật và 35 vở diễn đăng ký tham gia.

Một cảnh trong vở cải lương "Bão ngầm" do Nhà hát cải lương Việt Nam dàn dựng và tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV

Nối tiếp liên hoan này sẽ là Liên hoan Tài năng trẻ diễn viên Tuồng, Dân ca toàn quốc tại Bình Định, Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV – 2020 tại Hà Nội, Liên hoan tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Cà Mau, Liên hoan Tài năng trẻ Kịch nói toàn quốc tại Hà Nội, Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020 (chung kết tại TP Hồ Chí Minh), Liên hoan Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc tại tỉnh Hà Nam.

Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động quy mô khác như Trại sáng tác tại Đại Lải, trại sáng tác kịch bản sân khấu tại Nhà sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, các chuyến đi thực tế biển đảo, biên giới; các vùng kinh tế công – nông nghiệp phát triển để văn nghệ sĩ nắm bắt đời sống xã hội; hội thảo về sáp nhập và xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật sân khấu, hội thảo về sân khấu Việt Nam và sân khấu thế giới, chương trình tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận nhân dịp kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội…