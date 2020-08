7 HCV của Liên hoan Sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" năm 2020 chính thức lộ diện

Tới dự lễ bế mạc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Sau 3 tuần diễn ra liên tục (từ ngày 16-7 đến 2-8), Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần IV- năm 2020 có gần 1.000 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 27 nhà hát, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước tham dự, với 33 vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật: Chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói. Liên hoan do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải cho các đơn vị có vở diễn đoạt Huy chương Vàng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Liên hoan khẳng định: Liên hoan đã tạo nên bức tranh đa sắc màu về hình tượng người chiến sĩ CAND bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu. Với trung tâm là hình tượng người chiến sĩ CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, “Vì sự bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”, Liên hoan lần này là sự nối tiếp thành công của 3 kỳ Liên hoan trước, có nhiều điểm mới, đột phá.

Các vở diễn đã khai thác rất thật về đời sống, chiến đấu, lao động, học tập của người chiến sĩ CAND, đem đến cho người xem nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng Thủ đô nói riêng, người yêu nghệ thuật sân khấu nói chung.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao giải thưởng cho các đơn vị có vở diễn đoạt giải Bạc

Tham gia Liên hoan, các nhà hát, đoàn nghệ thuật đã có sự đầu tư nghiêm túc về kịch bản, dàn dựng công phu và có nhiều sáng tạo, khai thác nhiều góc khuất, sâu lắng của lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, gắn bó với nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, tin tưởng, gần gũi hơn với lực lượng CAND, từ đó tham gia tích cực cùng lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan đã mạnh dạn khai thác các đề tài “khó và nhạy cảm” như công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực; cập nhật chủ trương lớn của Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phi truyền thống như tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm buôn tiền, tội phạm khủng bố… Đặc biệt, có gần 10 vở tham gia liên hoan đã khai thác từ nguồn kịch bản Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Tạ Quang Đông trao một số giải chuyên đề

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành bày tỏ mong muốn: Sau kỳ liên hoan này, các đoàn nghệ thuật tiếp tục thắp sáng và truyền tải “Hình tượng người chiến sĩ CAND” trong các vở diễn tham gia liên hoan đến đông đảo công chúng hơn nữa, qua các chuyến lưu diễn và biểu diễn tại các nhà hát, sân khấu của mình.

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thêm hiểu, thêm tin yêu vào lực lượng CAND, đồng hành cùng lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Các nhà hát, đoàn nghệ thuật sẽ tiếp tục đầu tư, có thêm nhiều vở diễn mới, sâu sắc hơn nữa về đề tài CAND, về hình tượng người chiến sĩ CAND, góp phần làm cho hình ảnh người chiến sĩ CAND ngày càng đẹp hơn, thân thương, gần gũi và được nhân dân tin yêu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải cho các nghệ sĩ đạt Huy chương Vàng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 7 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc cho vở diễn; trao tặng 59 Huy chương Vàng, 72 Huy chương Bạc cho các nghệ sĩ. Ban tổ chức còn trao Giải Đạo diễn xuất sắc cho NSƯT Bùi Như Lai (đạo diễn vở “Tái Sinh” của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội),

Giải Tác giả xuất sắc cho Trung tướng, nhà văn Hữu Ước (tác giả vở “Tiếng chuông” của đoàn Chèo Hưng Yên).

Giải Họa sĩ xuất sắc cho họa sĩ Trần Hồng Vân (họa sĩ vở “Lằn ranh” của Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh).

NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; Trung tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND trao giải Bạc cho các nghệ sĩ

Giải Nhạc sĩ xuất sắc cho NSƯT Bùi Đình Đắc (nhạc sĩ vở “Vụ án Am Bụt Mọc” của Trung tâm bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ).

Giải Diễn viên thể hiện xuất sắc hình tượng người chiến sĩ CAND - diễn viên Ngô Lệ Quyên, vai “Thanh” trong vở “Bộ cảnh phục” của Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam.

Đồng thời, Ban tổ chức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức Liên hoan.