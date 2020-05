5 sức hút khó cưỡng từ "Quân vương bất diệt"

1. Sức hút của Lee Min Ho

Lý do đầu tiên mà khán giả chú ý cũng như trông đợi “Quân vương bất diệt” chính là Lee Min Ho. Nếu đây không phải là một lý do thì chúng ta cũng không biết phải nói gì thêm. Nam diễn viên có độ hot hàng đầu làng phim ảnh Hàn Quốc qua các vai diễn ở “Vườn sao băng” (Boys Over Flowers - năm 2009), “Thợ săn thành phố” (2011) và “Những người thừa kế” (The Heirs - 2013) đã tỏa sáng rực rỡ ở châu Á. “Quân vương bất diệt” chính là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của diễn viên này vì anh phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Vai diễn vị vua trong “Quân vương bất diệt” là cơ hội lý tưởng để chàng diễn viên 32 tuổi, có chiều cao tới 1m87 này tái ngộ khán giả ái mộ anh. Mặc dù những tập đầu gây ra những nhận xét trái chiều, trong đó có những chỉ trích phim hơi khó hiểu, cặp Lee Min Ho - Kim Go Eun đóng chung không ăn ý lắm, còn bản thân Lee Min Ho không có gì mới mẻ trong hình tượng lẫn diễn xuất, song cũng không thể phủ nhận nam diễn viên đã nỗ lực với vai một ông vua điển trai cưỡi ngựa trắng. Chưa kể nhiều cảnh lãng mạn trong phim sẽ giúp Lee Min Ho tiếp tục “đánh cắp trái tim” khán giả.

2. Hai thế giới kết nối song song

Điểm đặc biệt nhất từ chuyện phim “Quân vương bất diệt” chính là các nhân vật phải du hành xuyên thời gian giữa 2 thế giới song song. Nếu như trong phim điện ảnh bom tấn “Biệt đội anh hùng: Hồi kết” (Avengers: Endgame) khán giả đã chứng kiến các nhân vật tìm cách xuyên thời gian giữa các thời điểm khác nhau trong vũ trụ thì với “Quân vương bất diệt”, các nhân vật phải giải quyết những thử thách đặt ra ở thời kỳ cổ trang lẫn thời kỳ hiện đại.

Bộ phim xoay quanh hoàng đế của Vương quốc Đại Hàn Lee Gon (do Min-Ho thủ vai), người chứng kiến cái chết của cha mình dưới bàn tay phản tặc Lee Lim, tìm kiếm sự thay đổi kết cục ở tương lai bằng cách thoát qua cánh cửa xuyên thời gian đến thời kỳ hiện đại. Mục đích của Lee Gon là phá âm mưu gây hại đến người dân của vương quốc anh trị vì và cả Hàn Quốc thời hiện đại. Việc qua lại giữa 2 thế giới song song không chỉ giúp các nhân vật trả thù, đạt được mục đích mà còn để kết duyên tình yêu lãng mạn. Các diễn viên, ngoại trừ Min Ho, đóng vai các nhân vật khác nhau ở 2 thời kỳ khác nhau. Sự khác biệt này khiến khán giả chăm chú theo dõi và tạo nên nhiều tính cách nhân vật đa dạng lẫn đầy ắp tình tiết mới.

3. “Biên kịch vàng” Kim Eun-sook

Bất cứ ai đã xem nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc (K-Dramas) đều sẽ quen thuộc với tên tuổi nữ biên kịch lừng danh Kim Eun-sook (47 tuổi) của làng giải trí Hàn Quốc. Bà là tác giả rất nhiều bộ phim dài tập thành công nhất, bao gồm cả “Yêu tinh”, “Chuyện tình Paris”, “Chuyện tình Prague”, “Khu vườn bí mật”, “Người thừa kế” hay “Hậu duệ mặt trời”. Ngôi sao Lee Min Ho khi biết “Quân vương bất diệt” do Kim Eun-sook viết thì đã nhận lời tham gia dự án ngay và bày tỏ lòng tin vào nữ tác gia này. “Tôi rất vui khi được làm việc lần thứ hai với biên kịch Kim Eun-sook từ sau “Người thừa kế”. Tôi đã tiến bộ hơn nhiều kể từ phim đó và đến lần này, tôi muốn nỗ lực hết mình cho bộ phim hợp tác thứ hai của chúng tôi trở nên tuyệt vời” - Lee Min Ho nói trên Asia One.

Dĩ nhiên với những tập đã trình chiếu, “Quân vương bất diệt” cho thấy đây không phải là phim hay nhất của Kim Eun-sook, nhưng dẫu sao, nhà biên kịch này đã thể hiện sự làm mới bản thân với cố gắng mang đến cho khán giả những câu chuyện độc đáo.

4. Những cảnh quay tuyệt đẹp

Nhiều khán giả thừa nhận “Quân vương bất diệt” có những cảnh quay đẹp “đáng đồng tiền bát gạo”. Từ những khoảnh khắc khi thời gian ngừng lại cho đến các cảnh quay hoành tráng ở cả 2 thế giới vương quốc Đại Hàn thời xưa lẫn một Hàn Quốc hiện đại hôm nay. Các yếu tố, chi tiết được chăm chút trong từng khung hình và màu sắc của bối cảnh “đẹp như tranh vẽ treo trên tường nhà bạn” như nhận xét của trang mạng Pinkvilla.

Các máy quay cũng tranh thủ tối đa việc khai thác nét đẹp của Lee Min Ho trên mọi góc cạnh từ việc đặc tả cận gương mặt không tì vết của tài tử này đến các hoạt động mà anh tỏa sáng rực rỡ trong khuôn hình - đặc biệt là các màn cưỡi ngựa. Những hình ảnh miêu tả về chuyện tình của Lee Gon và “người yêu định mệnh” - nữ trung úy Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng) cũng khiến khán giả phải trầm trồ mỗi khi tiếng nhạc vang lên: “Băng qua hàng ngàn vạn thời gian, băng qua vũ trụ bao la rộng lớn, băng qua khoảng cách giữa 0 và 1 để đến bên em và nói rằng tôi rất yêu em” (ca khúc “Muốn gặp em”).

5. Diễn viên phụ nổi bật với Woo Doo-hwan

Nếu như Lee Min Ho và Kim Go Eun trong vai nam nữ chính được bàn tán nhiều thì với những vai phụ nổi bật do các diễn viên Woo Do-hwan, Jung Eun-chae, Lee Jung-jin hay Kim Kyung-nam thủ vai cũng được chú ý không kém. Thậm chí có dư luận còn đánh giá dàn diễn viên phụ có lúc diễn xuất còn vượt trội hơn cả “quân vương” Lee Min Ho.

Nổi bật nhất trong số các diễn viên phụ chính là Woo Do-hwan. Anh đóng vai cận thần bảo vệ hoàng gia Jo Young tháp tùng cạnh quân vương Lee Gon ở thời xưa lẫn “người song sinh” Jo Eun-Seob làm trợ lý cảnh sát ở thời hiện đại. Woo Do-hwan diễn xuất cực kỳ tốt ở tập 7 và 8, anh cho biết mình “thích vai diễn Eun-Seob hơn một chút so với Jo Young”. Lý do là vai Eun-Seob cần nhiều năng lượng để hoàn thành.