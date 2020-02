"2666" tiểu thuyết hay nhất do tạp chí Time bình chọn có mặt tại Việt Nam

15:37 26/02/2020 0 Thanh Xuân

ANTD.VN - Do nhà văn Roberto Bolano (Chile) chấp bút, cuốn tiểu thuyết "2666" đã lọt vào danh sách 10 cuốn sách hay nhất 2018 do The New York Times Book Review bình chọn, Tiểu thuyết hay nhất 2018 do tạp chí Time bình chọn. Và với những nỗ lực của công ty Nhã Nam, cuốn sách đã có mặt tại thị trường sách Việt Nam.