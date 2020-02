10 năm "hậu" ly hôn, Quang Dũng tìm thấy hạnh phúc mới

Quang Dũng và Hoa hậu Jenifer Phạm nên duyên vợ chồng vào giữa năm 2017 sau khi diễn xuất với nhau trong bộ phim “Những chiếc lá thời gian”. Cuộc hôn nhân của đôi “trai tài gái sắc” từng được xem là đẹp nhất nhì showbiz Việt chỉ kéo dài chưa đầy 3 năm thì tan vỡ. Cả hai đường ai nấy đi khi đã có chung với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Chia tay Quang Dũng, tới giờ Jenifer Phạm đã có cuộc sống riêng đầm ấm bên người chồng mới và chuẩn bị lên chức mẹ lần thứ 4. Trong khi đó nhiều năm qua, giọng ca gốc Bình Định vẫn đi về lẻ bóng, chưa một lần công khai có ai bên cạnh.

Trong lần gần đây chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Quang Dũng bộc bạch, cuộc sống của anh giờ chia ra làm hai nơi – nửa năm ở Việt Nam và nửa năm ở Mỹ. Trước kia khi con trai chưa về sống cùng mẹ ở Việt Nam thì lúc sang Mỹ, anh có thời gian ở cùng cậu bé; còn khi về nước và ở TP.HCM, anh ở cùng với đại gia đình gồm mẹ, chị gái và các cháu. Có đại gia đình bên cạnh, anh chị em trong nhà quan tâm đến nhau, vì thế mà tuy độc thân nhưng anh không cảm thấy cô đơn. Vả lại, anh cũng không dành thời gian cho những nỗi buồn hay để mình bị nhấn chìm trong sự cô đơn mà bận rộn với guồng quay công việc.

Quang Dũng và cậu con trai chung của anh với Jenifer Phạm - bé Bảo Nam

Nam ca sĩ tâm sự, anh vẫn nghĩ chuyện tình cảm đến đi là do duyên số, bởi vậy mà anh cũng không quá sốt ruột tìm kiếm một ai đó cho có đôi có cặp. Với anh, khép lại cuộc hôn nhân đầu với Jenifer Phạm, anh vẫn biết ơn cuộc sống vì cho mình một niềm hạnh phúc lớn lao – bé Bảo Nam.

Quang Dũng bảo, những người xung quanh vẫn quan tâm đến việc tại sao anh không yêu ai, tại sao anh cứ hát mãi về sự lẻ loi với cô đơn. Song kỳ thực, Quang Dũng của ngày hôm nay đã biết thế nào là hạnh phúc, còn nỗi cô đơn hiện hữu trong âm nhạc là nỗi cô đơn của ngày hôm qua. Nam ca sĩ tiết lộ, anh không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm bởi luôn muốn giữ cho nó sự riêng tư cần có. Chỉ có điều, hiện tại anh đang tận hưởng những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Với anh, việc công khai mối quan hệ tình cảm với một ai đó để mọi người biết không quan trọng bằng việc giữ lại hạnh phúc đó cho riêng mình.

Trải qua những năm tháng hoạt động trong showbiz, anh rất hiểu công việc nghệ thuật của mình luôn phải đón nhận những sự để ý theo kiểu gièm pha, soi mói, thậm chí là thị phi, bởi vậy mà nếu như chia sẻ nhiều những gì thuộc về cuộc sống riêng tư có lẽ không hay. Đó là lý do anh chọn giữ lại niềm hạnh phúc mới ấy cho riêng mình. Nam ca sĩ khẳng định, mọi thứ với anh đều đang rất tốt, từ công việc đến chuyện tình cảm.

Quang Dũng và vợ cũ - Jenifer Phạm giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi ly hôn

Nói thêm về mối quan hệ với vợ cũ – Jenifer Phạm, Quang Dũng chia sẻ, đúng là thời gian đầu sau khi mới ly hôn, mối quan hệ của cả hai từng khá căng thẳng, thậm chí không thể nói chuyện với nhau trong suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, dần dà cả anh và Jenifer Phạm đã lấy lại được cân bằng, vượt qua được rào cản của những trách móc để cởi mở nói chuyện với nhau trở lại.

Tới giờ, cả hai có thể liên lạc với nhau để trao đổi về việc học cũng như cuộc sống của bé Bảo Nam một cách thoải mái. Cũng theo Quang Dũng, anh và vợ cũ tìm thấy sự đồng thuận trong quan điểm nuôi dạy, chăm sóc và định hướng cho cậu con trai chung. Đặc biệt, sau khi Jenifer Phạm đi bước nữa và có thêm những đứa con riêng, Bảo Nam rất thương yêu các em và anh thấy hạnh phúc về điều đó. Thấy con vui, anh cũng vui lây.

Nhìn lại một năm vừa đi qua, Quang Dũng tâm sự, anh thấy đây là một năm trọn vẹn với mình khi lần lượt cho ra mắt được nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó mới nhất là đĩa than “Nỗi niềm”. Đây là chiếc đĩa than mà anh cảm thấy vô cùng hào hứng khi đem đi khoe với mọi người và vô cùng trân trọng vì công sức, tâm huyết mà cả êkip đã bỏ ra để cùng mình thực hiện. Những bài hát mà anh thể hiện trong chiếc đĩa than này vẫn là những bản tình buồn, song Quang Dũng thổ lộ, đó là nỗi niềm của một người đàn ông đã trưởng thành chứ không còn là một chàng trai nhìn mọi thứ ngây ngô như trước nữa.