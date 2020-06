Vụ tai nạn đáng tiếc trên xảy ra vào ngày 8-5-2020 khi Hồng Ngọc lại gần kiểm tra thiết bị nồi xông hơi mà cậu con trai lớn đang sử dụng. Chiếc nồi này có thiết kế giống như một cái nhà xông hơi, người ngồi bên trong thò đầu và tay ra ngoài, còn nồi xông hơi để bên ngoài có ống dẫn hơi nóng vào trong. Khi Hồng Ngọc vừa lại gần thì nồi xông hơi bất ngờ phát nổ khiến cô bị bỏng rất nặng.

Hồng Ngọc sau đó giữ kín thông tin về tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên một số bạn bè đồng nghiệp của cô sau đó tiết lộ, cô không chỉ bị bỏng đơn giản mà khá nghiêm trọng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – người anh thân thiết trong nghề với Hồng Ngọc cho biết, anh đã khóc khi gọi video sang và nhìn thấy gương mặt của cô.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, Hồng Ngọc bị nước sôi bắn vào khiến 2/3 khuôn mặt bị biến dạng. Vụ bỏng được cho là khá nghiêm trọng và Hồng Ngọc sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi.

Vài ngày sau đó, Hồng Ngọc khiến mọi người không khỏi xót xa khi cô bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cận khuôn mặt bị biến dạng do vụ bỏng. Nhìn bức ảnh, ngoại trừ đôi mắt, rất khó để nhận ra Hồng Ngọc vì gần như toàn bộ vùng da trên gương mặt cô đều bị vết bỏng làm biến dạng.

Hồng Ngọc dù phải trải qua những đau đớn về thể xác do vụ bỏng gây ra nhưng vẫn bình tĩnh trấn an ngược lại mọi người. Giọng ca “Mắt nai cha cha cha” ngay khi vừa trở về từ bệnh viện đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của cô đã khá hơn, tuy xác định sẽ phải mất nhiều thời gian để da mặt phục hồi nhưng cô vẫn tin mọi thứ rồi sẽ trở lại như xưa.

Gần 3 tuần sau vụ bỏng, Hồng Ngọc chia sẻ bức ảnh chụp cả gia đình nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cô và ông xã yêu nhau và 11 năm cả hai nên nghĩa vợ chồng. Gương mặt Hồng Ngọc xuất hiện trong bức ảnh này trông khá bình thường, chỉ giống như mặt mộc không trang điểm, vì thế nhiều người cứ ngỡ rằng cô chia sẻ lại hình ảnh cũ chụp từ lâu.

Tuy nhiên sau đó Thomas Tâm Nguyễn - ông xã của Hồng Ngọc đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của vợ mình kể từ sau vụ bỏng. Trong ảnh, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" xuất hiện với gương mặt trực diện, ngồi dựa vào chồng và nở nụ cười tươi rạng rỡ. Điều bất ngờ ở chỗ, gương mặt của Hồng Ngọc gần như không còn dấu hiệu của vụ bỏng và da mặt cô đã phục hồi trở lại bình thường.

Hình ảnh da mặt phục hồi một cách khó tin của Hồng Ngọc khiến mọi người đều ngỡ ngàng và mừng cho cô.

Cách đây ít giờ, Hồng Ngọc đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của cô. Đúng 1 tháng kể từ sau khi xảy ra vụ bỏng, có thể thấy Hồng Ngọc đã phục hồi hoàn toàn. Gương mặt cô không còn dấu hiệu của vụ bỏng. Nữ ca sĩ xúc động tâm sự, trải qua vụ tai nạn đáng tiếc này, cô càng hiểu sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất, cuộc đời này không gì quý giá bằng việc được bình yên và khỏe mạnh. "May mắn là Ngọc được người thương, gia đình, bạn bè và khán giả quan tâm, hết lòng yêu quý. Nguồn năng lượng tích cực từ yêu thương đó đã giúp cho Ngọc mau chóng phục hồi." - Hồng Ngọc giãi bày.

