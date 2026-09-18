Giải mã 'mật ngữ' kiến trúc hoa Mai trong tổ hợp 'bức tranh Tứ bình' FourS Tower

ANTD.VN -Tháp Mùa Xuân tại FourS lấy cảm hứng từ hoa Mai trong tranh Tứ bình, được các kiến trúc sư Sun Group “chuyển ngữ” thành những đường nét và không gian khoáng đạt. Thiết kế gửi thông điệp: “Mai vàng khởi sắc, phú quý khai hoa”, như lời chúc về mùa Xuân thịnh vượng.

Tháp Mùa Xuân mang biểu tượng của sự khởi đầu và sinh sôi. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tranh Tứ bình về Tùng - Cúc - Trúc - Mai từ lâu đã hiện diện trong mỹ thuật truyền thống như biểu tượng cho bốn mùa, đồng thời gửi gắm những phẩm chất và ước vọng tốt đẹp của người Á Đông. Nếu Tùng gợi sức sống bền bỉ giữa mùa Đông, Cúc tượng trưng cho bình yên mùa Thu, Trúc mang vẻ thanh tao mùa Hạ, thì Mai hiện diện cho sự khởi đầu và sinh sôi khi Xuân về.

Bốn mùa trong Tranh tứ bình trở thành nguồn cảm hứng tạo nên bốn tòa tháp thuộc phân khu FourS Tower (KĐT Sun Riverpolis). Trong đó, Tháp Mùa Xuân F2 mang năng lượng tươi mới và giàu sức sống của hoa Mai đang trở thành tâm điểm thị trường, tiếp nối sự thành công của hai tòa F1 - Tùng và F5 - Cúc đã ra mắt trước đó.

Tháp Mùa Xuân: Dáng mai bung nở giữa lòng đô thị

Mai đẹp nhất ở khoảnh khắc bung nở, khi những cánh hoa thanh mảnh mang sắc vàng rực rỡ đồng loạt mở ra, tạo nên dáng vẻ mềm mại tràn đầy sức sống. Với Tháp Mùa Xuân, những đặc tính ấy trở thành chất liệu để các kiến trúc sư Sun Group mang đến diện mạo riêng cho công trình, chuyển hóa qua những đường nét mềm mại, thanh thoát trong hình khối và các lớp kiến trúc.

Sắc vàng cam rực rỡ đan xen sắc xanh tươi mới trên những đường cong ôm lấy mặt đứng. Các tầng được thiết kế với những khoảng lùi và nhịp giật cấp, gợi hình ảnh một đóa mai đang khoe sắc giữa không gian đô thị.

Tháp Mùa Xuân lấy sắc mai vàng làm chủ đạo, tạo nên sự tươi mới và rực rỡ về thị giác. Ảnh minh họa: Sun Property.

Không chỉ hiện diện trong kiến trúc, cảm hứng từ hoa mai còn được tiếp nối trong cách tổ chức không gian sống tại Tháp Mùa Xuân. Tựa những cành mai vươn mình đón nắng sớm, phần lớn căn hộ tại đây nằm ở hướng Đông Nam, giúp không gian sống đón ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, đồng thời hạn chế bớt cảm giác oi nóng của nắng chiều. Hướng nhà cũng giúp không gian đón những luồng gió tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Hệ cửa kính lớn kết hợp cùng ban công và các khoảng không gian thoáng, tạo nên những “lớp chuyển tiếp” mềm mại giữa không gian riêng tư và thiên nhiên bên ngoài. Thay vì khép mình sau những mảng tường kín, căn hộ được thiết kế mở, để ánh sáng tự nhiên và gió trời có thể hiện diện sâu hơn trong căn hộ.

Cùng nhờ thiết kế này, mỗi ô cửa sổ tựa một khung tranh thu trọn những chuyển biến tinh tế của thiên nhiên theo thời gian. Buổi sớm, ánh sáng trong trẻo len qua khung kính, mở ra cảnh bình minh rực rỡ. Khi ngày dần lên, nắng dịu lại trong những làn gió từ sông Đô Tỏa; đến chiều, hoàng hôn phủ sắc lên dáng núi Ngũ Hành Sơn. Khi thành phố lên đèn, khung cảnh ven sông lại khoác vẻ hoa lệ riêng, đưa cư dân đi qua những cung bậc trải nghiệm thị giác khác nhau từ bình minh đến đêm muộn.

Tầm nhìn kết hợp không gian đô thị và cảnh sắc thiên nhiên từ ban công căn hộ Tháp Mùa Xuân. Ảnh minh họa: Sun Property.

Theo ngôn ngữ kiến trúc giàu hình tượng, “mùa xuân” tại FourS Tower không chỉ nằm ở hình ảnh hoa mai hay những đường nét thiết kế. Đó còn là tinh thần sống hòa mình cùng thiên nhiên, nơi ánh sáng và tầm nhìn rộng mở cùng tạo nên một không gian sống tươi mới, giàu trải nghiệm.

Từ dấu ấn hoa Mai đến ý niệm “phú quý khai hoa”

Câu chuyện thiết kế của Tháp Mùa Xuân còn được tiếp nối qua cách chủ đầu tư kiến tạo một không gian sống đồng bộ, nơi vị trí, cảnh quan và hệ tiện ích cùng góp phần làm nên chốn an cư trọn vẹn.

Tháp Mùa Xuân kế thừa lợi thế vị trí của tổ hợp FourS Tower, tọa lạc tại giao điểm Nguyễn Phước Lan – Minh Mạng, ngay trung tâm Khu đô thị Sun Riverpolis. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới cầu Trung Lương, cầu Bờ Quan, cầu Đồng Nò 2 và các trục giao thông lớn, thuận tiện di chuyển tới trung tâm thành phố cũng như những “tọa độ vàng” du lịch: Biển Sơn Thủy cách khoảng 2 km; trong khi Ngũ Hành Sơn, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn cùng hệ thống resort, khách sạn phía Nam mở rộng đều nằm trong bán kính di chuyển thuận tiện. Trở về căn hộ, cư dân tận hưởng hệ tiện ích “chữa lành” với: gym, yoga, spa, đến hồ bơi, kids-club và các shophouse tại khối đế.

Thiết kế lấy cảm hứng từ mai vàng của Tháp Mùa Xuân hài hòa trong tổng thể “bức tranh tứ bình” FourS Tower. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Cảm hứng hoa Mai trong tranh Tứ bình được tiếp nối trong từng trải nghiệm sống của chủ nhân căn hộ. Tại đây, mỗi ngày đều là một “mùa xuân” mới, tràn ngập những điều tốt đẹp chờ đón cư dân. Đó là lý do dự án mang thông điệp “Mai vàng khởi sắc, phú quý khai hoa” – một lời chúc thịnh vượng dành cho mỗi gia đình và các nhà đầu tư”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.