Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội 2026 chính thức khởi tranh

ANTD.VN - Với tinh thần hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc vào chiều 24/9 tại sân vận động xã Đan Phượng.

Giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài để tìm ra nhà vô địch bóng đá thành phố Hà Nội năm 2026, mà còn là dịp để các địa phương gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong một diện mạo Hà Nội mới.

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội chính thức khởi tranh (Ảnh: PN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đào Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Bóng đá là một môn thể thao có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, từ bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng, bóng đá phong trào đến bóng đá chuyên nghiệp. Mỗi sân chơi là một nơi hội tụ tinh thần thể thao mạnh mẽ, cũng như tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục. Từ hoàn cảnh đó, giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội tranh cúp Phù Đổng được tổ chức nhằm tạo một sân chơi chất lượng, có tính cạnh tranh chuyên môn và lan tỏa, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng có triển vọng cho bóng đá thủ đô. Đặc biệt, cúp Phù Đổng mang ý nghĩa đại diện cho sức trẻ, ý chí và tinh thần vươn lên. Đó cũng chính là những giá trị mà bóng đá Hà Nội đang vun đắp trong hành trình xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, có chiều sâu và ngày càng chuyên nghiệp".

Sân vận động Đan Phượng bùng nổ trong bầu không khí lễ hội bởi những màn tranh tài nảy lửa, và sự góp mặt của hàng trăm cổ động viên trên khán đài - những người mang trong mình tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn. Trong vòng hơn hai tuần diễn ra giải đấu, các đội sẽ thi đấu theo thể thức chia bảng, 16 đội được chia thành 4 bảng đấu, lấy 2 đội xếp nhất - nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Bên cạnh chuyên môn, giải đấu được xây dựng với phương án tổ chức đồng bộ về an ninh, y tế, trọng tài và các điều kiện phục vụ thi đấu, hướng tới một sân chơi an toàn, chuyên nghiệp và chất lượng cho bóng đá phong trào Thủ đô.

Giải dự kiến diễn ra trận chung kết và bế mạc vào ngày 10/10/2026.