Giá vàng lao dốc sáng đầu tuần

ANTD.VN - Giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh do xung đột Trung Đông, giá dầu tăng cao, ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý ngày đầu tuần.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần trước, xuống 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn 999.9 các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm theo. Cụ thể, nhẫn SJC niêm yết đầu giờ sáng tại 139,9 – 142,9 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ, Phú Quý 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đang chịu nhiều áp lực

Trên thế giới giá vàng cũng lập tức lao dốc khi mở cửa trở lại trong phiên giao dịch châu Á. Tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đã giảm khoảng 70 USD mỗi ounce tương ứng mức giảm 1,63%.

Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh giá dầu thô bật tăng sau khi ông Trump bác bỏ đề xuất hòa bình và mở lại eo biển Hormuz từ phía Iran.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/9, giá dầu Brent lập tức tăng gần 2% lên 106 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 1,3% lên 93,6 USD.

Hôm 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề xuất hòa bình của Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.

Sau tuyên bố của ông Trump, giới chức Iran hôm 27/9 cho biết chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột. Iran cho hay, bất kỳ động thái nào hướng tới mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào đáp ứng các điều kiện của quốc gia này.

Xung đột tại Trung Đông đã kéo dài 7 tháng, lan ra nhiều nước trong khu vực và khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn.

Trong tuần trước, giá vàng đã chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, kỳ vọng về chính sách thắt chặt chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những lo ngại dai dẳng về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và xung đột Mỹ - Iran.

Với diễn biến mới này, thị trường kim loại quý dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn hơn nữa nếu không có thay đổi nào đáng kể.