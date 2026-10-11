Giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy của học sinh

ANTD.VN - Trước thực tế học sinh sử dụng ngày càng nhiều các ứng dụng AI, chuyên gia trong nước và quốc tế nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Theo Giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, công nghệ có thể giúp giáo viên chuẩn bị giáo án, xử lý dữ liệu nhanh hơn, nhưng chưa bảo đảm học sinh học tốt hơn.

Kết quả khảo sát trực tuyến sau thí điểm giáo dục AI được giới thiệu tại hội nghị cho thấy, trong số học sinh tham gia, 90,5% học sinh trung học cơ sở và 97,6% học sinh trung học phổ thông đã sử dụng công cụ AI. Tuy nhiên, tương ứng 35% và 36,7% cho biết gặp khó khăn khi đánh giá tính chính xác, độ tin cậy của thông tin do AI cung cấp.

Dù chưa phải số liệu đại diện cho toàn bộ học sinh cả nước, kết quả khảo sát phản ánh sự chênh lệch đáng chú ý giữa mức độ sử dụng công nghệ và khả năng kiểm chứng thông tin của nhóm học sinh tham gia.

Giáo sư Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục trình bày tham luận tại phiên chuyên đề.

Theo Giáo sư Lê Anh Vinh, sau quá trình nghiên cứu, xây dựng khung năng lực và thí điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có định hướng triển khai giáo dục AI trong trường phổ thông từ năm học 2026-2027. Nội dung giáo dục tập trung giúp học sinh hiểu về công nghệ, nhận biết rủi ro và sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, phù hợp từng lứa tuổi. Với học sinh nhỏ tuổi, trang bị hiểu biết và kỹ năng an toàn cần được ưu tiên trước việc sử dụng các công cụ AI phức tạp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, bà Tara O'Connell, Trưởng ban Giáo dục, UNICEF Việt Nam đề cập thực trạng nhiều giải pháp công nghệ giáo dục được phát triển và đầu tư trong những năm qua, song bằng chứng về tác động đối với kết quả học tập chưa phải lúc nào cũng tương xứng với kỳ vọng.

Theo bà Tara O'Connell, việc trang bị thêm thiết bị hoặc đưa vào sử dụng những nền tảng mới cần đi cùng đánh giá về mức độ phù hợp với người học, điều kiện triển khai và hiệu quả giáo dục. Những sản phẩm công nghệ được giới thiệu có nhiều tính năng chưa đương nhiên là những công cụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của giáo viên và học sinh.

Bên cạnh kết quả học tập, bà Tara O'Connell nhấn mạnh nguyên tắc lấy trẻ em làm trung tâm trong phát triển giáo dục số. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn trực tuyến, khả năng tiếp cận công bằng và sự giám sát của con người cần được tính đến trong quá trình thiết kế, lựa chọn và triển khai công nghệ.

Sự tham gia của giáo viên, cha mẹ và học sinh cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện nhu cầu, những rủi ro có thể phát sinh và điều chỉnh cách sử dụng công nghệ phù hợp với từng môi trường giáo dục.