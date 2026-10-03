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Thế giới

Giá lương thực toàn cầu chạm mức cao nhất 4 năm

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Giá lương thực toàn cầu trong tháng 9-2026 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm qua, trong bối cảnh gián đoạn logistics và lo ngại về điều kiện thời tiết, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết ngày 2-10.

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FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ giảm 2,1% xuống còn 2,979 tỷ tấn năm 2026

Chỉ số Giá lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm đã điều chỉnh trong tháng 8 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 11-2022.

Theo chỉ số tham chiếu của FAO, giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật đều tăng trong tháng trước, trong khi giá thịt và sữa giảm.

Nhà kinh tế trưởng của FAO, ông Maximo Torero, cho biết sự gián đoạn ở eo biển Hormuz và Biển Đen, kết hợp với các cú sốc khí hậu, đang gây áp lực lên năng lượng, vận tải và các mặt hàng lương thực chủ chốt.

Nếu kéo dài, những áp lực như vậy cuối cùng có thể được chuyển sang giá lương thực tiêu dùng, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

Theo FAO, lo ngại về hình thái thời tiết El Nino nghiêm trọng đã đẩy giá đường quốc tế lên mức cao nhất trong 18 tháng, trong khi sự gián đoạn thương mại ở Biển Đen trong bối cảnh xung đột đã đẩy giá kỳ hạn lúa mì lên đỉnh 3 năm vào đầu tháng 9.

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 đạt 2,979 tỷ tấn, về cơ bản không đổi so với dự báo trước đó.

Con số này thấp hơn 2,1% so với mức năm 2025 nhưng vẫn sẽ là mức cao thứ hai trong lịch sử.

FAO cũng cắt giảm dự báo thương mại ngũ cốc toàn cầu năm 2026-2027 thêm 0,7% so với tháng 9, do xuất khẩu lúa mì và ngô bị ảnh hưởng trong bối cảnh các tuyến vận tải ở Biển Đen bị hạn chế.

Theo Xinhua

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Từ khóa:

#Lương thực toàn cầu #Giá lương thực #Thị trường nông nghiệp

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