Giả định sát thực tế, huy động lực lượng từ cơ sở đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - UBND xã Phù Đổng, Hà Nội vừa phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tại Nhà văn hóa thôn 1.

Huy động lực lượng thực tập phương án PCCC và CNCH tại xã Phù Đổng

Chủ động từ cơ sở, nâng cao khả năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 29-9-2026 của UBND xã Phù Đổng về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4-10-2001 - 4-10-2026).

Không đơn thuần là một buổi diễn tập mang tính hình thức, phương án được xây dựng trên cơ sở đặc điểm thực tế của khu dân cư thôn 1 - nơi có nhiều xưởng sản xuất, gia công hàng may mặc nằm sâu trong khu dân cư, xe chữa cháy chuyên nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ cháy lan, cháy lớn và gây thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở tham gia thực tập phương án PCCC và CNCH

Theo tình huống giả định, cháy xảy ra tại khu vực tập kết nhiều vật tư, hàng hóa dễ cháy. Đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh, đe dọa an toàn tính mạng người dân và tài sản. Đáng chú ý, bên trong khu vực cháy có nhiều người mắc kẹt, đòi hỏi phải đồng thời triển khai các nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân hô hoán báo động, hướng dẫn những người xung quanh thoát nạn, báo tin cho lực lượng chức năng và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng được huy động, thực hiện các nhiệm vụ báo cháy, cắt điện, khảo sát nguồn nước, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tình huống cháy giả định được triển khai sát thực tế

Tình huống đặt ra yêu cầu rõ ràng: trong những phút đầu tiên, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa có mặt, chính quyền và người dân cơ sở phải chủ động hành động, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan và thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Phù Đổng cùng Công an xã, lực lượng quân sự, trật tự đô thị và y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn, chữa cháy và sơ cấp cứu ban đầu.

Phối hợp nhịp nhàng, cứu 4 người mắc kẹt

Trong thời gian chờ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hiện trường, các lực lượng tại chỗ chủ động sử dụng phương tiện, thiết bị được trang bị, tổ chức xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Đây chính là nội dung quan trọng được kiểm nghiệm qua buổi thực tập, bởi hiệu quả xử lý ban đầu có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn đám cháy phát triển và bảo vệ tính mạng người dân.

Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 nhanh chóng điều động CBCS cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 nhanh chóng điều động CBCS cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trinh sát, xác định khu vực cháy, vị trí có người bị nạn, đánh giá nguy cơ cháy lan; đồng thời triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các CBCS sử dụng trang thiết bị bảo hộ, nhanh chóng tiếp cận khu vực bên trong, tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Từng khu vực được kiểm tra, người bị nạn được đưa ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu, kiểm tra sức khỏe và đưa đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Song song với nhiệm vụ cứu người, lực lượng chữa cháy triển khai phun nước làm mát, ngăn cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy. Các lực lượng địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng, tạo điều kiện thuận lợi cho xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Công tác triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng được triển khai

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC tại chỗ, các nhiệm vụ được triển khai theo đúng phương án. Kết thúc buổi thực tập, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công 4 nạn nhân và kịp thời dập tắt đám cháy.

Kết quả trên cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng phương án sát với đặc điểm địa bàn. Trong tình huống cháy, nổ xảy ra tại những khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận, sự chủ động của lực lượng tại chỗ, khả năng báo tin nhanh, tổ chức thoát nạn, chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thông qua thực tập, các lực lượng tham gia có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng huy động nhân lực, phương tiện; rèn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn và sơ cấp cứu ban đầu. Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương, Công an, quân sự, y tế, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân nâng cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Thời gian tới, UBND xã Phù Đổng và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 tiếp tục tăng cường phối hợp, xây dựng các phương án phù hợp đặc điểm từng khu dân cư; nâng cao năng lực xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia công tác PCCC và CNCH.

Từ những buổi thực tập thực chất như vậy, phương châm “4 tại chỗ” từng bước được cụ thể hóa bằng hành động, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC, chủ động phòng ngừa từ sớm, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi sự cố xảy ra.