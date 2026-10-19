Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã khởi tố 8 bị can liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng VIB để lừa người có nhu cầu vay vốn.

Các đối tượng liên quan

Các đối tượng liên quan gồm: Vũ Đức Dư (SN 1983), Lê Thị Lan (SN 1981), cùng trú tại tổ dân phố Vân Kiều, phường Phù Lãng, thành phố Bắc Ninh); Lê Văn Anh (SN 1986), Lê Thu Hà (SN 1979), Lê Văn Hùng (SN 1987), cùng ở thôn Mỗ Xá, xã Hòa Phú và Bùi Thị Mai (SN 1993), trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội; Đinh Văn Tính (SN 1983), trú tại Hà Trì 2, phường Hà Đông (cùng thành phố Hà Nội); Lương Văn Nhựt (SN 1997), trú tại thôn Song Bình, xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, từ năm 2024 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã giả danh nhân viên Ngân hàng VIB, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở thành phố Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phối hợp với Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, xác định hành vi lừa đảo của các đối tượng liên quan gồm: Dư, Lan, Văn Anh, Hà, Hùng, Mai, Tính, Nhựt.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Hỗ trợ tài chính”, quảng bá dịch vụ vay vốn có thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Những người có nhu cầu vay tiền được hướng dẫn kết bạn Zalo với các tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp, sử dụng tên nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin.

Khi khách hàng liên hệ vay vốn, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh căn cước công dân và điền thông tin vào các biểu mẫu có tên “Hợp đồng vay vốn tiêu dùng”, “Thông báo giải ngân khoản vay”... Tiếp đó, chúng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định với những lý do như phí giải ngân, phí hồ sơ, thuế hoặc tiền bảo đảm khoản vay.

Việc sử dụng các biểu mẫu có hình thức giống giấy tờ giao dịch ngân hàng khiến nhiều người tin tưởng, làm theo hướng dẫn và chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thông báo những ai đã chuyển tiền vào 11 tài khoản ngân hàng VIB (theo danh sách đăng tải), liên quan đến các bị can trong vụ án, đề nghị liên hệ đồng chí Trần Văn Bình, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0868.763.931 để được hướng dẫn xử lý.