Ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở

ANTD.VN - Mỗi lá thư cảm ơn của người dân gửi đến Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội không chỉ là lời động viên đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân.

13h00 ngày 1/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phố Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Công Trứ, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng đã nhặt được 1 túi xách tay do người dân đánh rơi. Bên trong túi không có giấy tờ tùy thân nên việc xác minh, tìm kiếm chủ nhân gặp không ít khó khăn.

Người dân xúc động khi nhận lại tài sản bị đánh rơi tại Công an phường Hai Bà Trưng

Sau khi tiếp nhận và thông báo tìm chủ sở hữu, tài sản đã được xác minh, trao trả đúng người đánh mất. Theo thư cảm ơn gửi Công an phường, người dân cho biết chiếc túi có chứa hơn 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản khác, là những tài sản có giá trị và ý nghĩa đối với bản thân.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, người dân đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an phường Hai Bà Trưng vì đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình tìm lại tài sản.

Trước đó vào ngày 25/9/2026, một người dân không may làm thất lạc một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản có giá trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng xác minh, phối hợp tìm kiếm và hỗ trợ trao trả lại tài sản cho người dân.

Nhận lại được tài sản, người dân cũng đã viết thư cảm ơn Công an phường Hai Bà Trưng, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và thái độ gần gũi, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Trong thư, người dân chia sẻ sự cảm kích trước tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe và mong các cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng, mỗi vụ việc được tiếp nhận, mỗi người dân cần giúp đỡ đều là trách nhiệm phải thực hiện với tinh thần khẩn trương, tận tâm và trách nhiệm. Những lá thư cảm ơn của người dân không chỉ là lời động viên đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân, đó cũng là minh chứng cụ thể của phong trào thi đua Ba nhất đang lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô.