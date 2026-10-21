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Gen Z hãy luôn ghi nhớ “Không thử ma túy dù chỉ một lần”

TN

ANTD.VN - Chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 – Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” kết nối đồng thời 4 điểm cầu tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố Hà Nội lưu ý tới học sinh THCS, THPT và các trung tâm GDNN - GDTX, hành trình đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, lan tỏa thông điệp: “Hiểu đúng – Lựa chọn đúng – Sống không ma túy”, kêu gọi bạn trẻ dũng cảm từ chối các lời mời gọi nguy hiểm và luôn ghi nhớ “Không thử ma túy dù chỉ một lần”...

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