GELEX mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn

Giữa trung tâm Hà Nội, Trường Tiểu học Bình Minh là một ngôi trường có nhiệm vụ đặc biệt: vừa dạy học sinh tiểu học, vừa tổ chức giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Với nhiều em, một bài học không chỉ nhằm ghi nhớ kiến thức, mà còn giúp rèn kỹ năng, tăng khả năng tương tác và tự tin hơn khi học cùng bạn bè.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn GELEX và VIWASUPCO tham dự một tiết học sử dụng màn hình tương tác do đơn vị trao tặng cho học sinh Trường Tiểu học Bình Minh

Để đáp ứng nhu cầu đó, giáo viên cần nhiều cách truyền đạt phù hợp với từng học sinh. Tuy nhiên, trước đây toàn trường chỉ có một lớp được trang bị màn hình tương tác. Những màn hình thông minh và thiết bị điều hòa do VIWASUPCO, đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX, trao tặng đã giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy học. Hình ảnh, âm thanh và các hoạt động tương tác cho giáo viên thêm công cụ để thiết kế bài giảng trực quan, giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo cách phù hợp hơn với mình.

Cũng xuất phát từ nhu cầu của nhà trường, nhân dịp năm học mới, GELEX trao tặng 60 máy tính cho Trường THPT Nguyễn Khắc Viện tại Hà Tĩnh. Với những học sinh còn ít điều kiện tiếp cận công nghệ, máy tính là phương tiện để học tập, tra cứu và rèn luyện kỹ năng số. Giáo viên cũng có thêm điều kiện ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Học sinh của Trường THPT Nguyễn Khắc Viện – Hà Tĩnh hào hứng với những giờ học mới, được thực hành trên máy tính do Tập đoàn GELEX tài trợ

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà trường, GELEX đồng hành với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Bá Thành ở Hà Nội không có bố, mẹ đau ốm và không thể chăm lo đầy đủ cho cuộc sống của em. Thành hiện sống cùng bác ruột. Từ năm 2024, GELEX đã trao học bổng và cam kết hỗ trợ em đến năm 18 tuổi. Khoản hỗ trợ vào đầu mỗi năm học giúp gia đình có thêm điều kiện lo việc học cho Thành, để em yên tâm đến trường qua những năm tháng trưởng thành.

Năm 2024, chị Nguyễn Hồng Nhung – Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn GELEX đã trao tặng học bổng cho em Nguyễn Bá Thành tại Hà Nội, hỗ trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi

Với Phan Lê Thanh Trà ở Hà Tĩnh, cánh cửa đại học từng mở ra rồi lại phải khép lại vì khó khăn kinh tế. Năm 2025, Trà đạt 27 điểm, là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Lê Hữu Trác và trúng tuyển đại học. Gia đình không đủ khả năng lo chi phí học tập, em đành đi làm công nhân. Trong thời gian đó, Trà vẫn tự ôn tập và một năm sau tiếp tục trúng tuyển. Nhưng trước ngày nhập học, em lại đối diện nỗi lo học phí và chỗ ở. Trà còn muốn dành số tiền làm công nhân tích góp được để mẹ mua thuốc và lo cho các em đang đi học.

Thông qua chương trình “Nâng bước đến trường” của Báo VietNamNet, GELEX đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ Thanh Trà. Sự giúp đỡ đến vào lúc em cần quyết định có thể bước vào giảng đường hay không. Sau một năm tự mình giữ lấy ước mơ, Trà có thêm điều kiện để tiếp tục con đường đã hai lần nỗ lực theo đuổi.

Em Phan Lê Thanh Trà đón nhận hỗ trợ của chương trình “Nâng bước đến trường” năm 2026

Mỗi sự hỗ trợ đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Tại trường Tiểu học Bình Minh, Hà Nội đó là công cụ giúp thầy cô tìm thêm cách dạy phù hợp cho học sinh khuyết tật trí tuệ. Với Bá Thành, đó là nguồn hỗ trợ được duy trì qua nhiều năm học. Với Thanh Trà, đó là sự tiếp sức ngay trước ngưỡng cửa đại học. Khi đến đúng người, đúng lúc, nguồn lực được trao có thể giúp việc học không bị gián đoạn. Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX, chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn là sự hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm và đáp ứng nhu cầu thực tế. Có những khó khăn cần được giải quyết ngay để một người trẻ kịp bước vào năm học mới. Cũng có những hành trình cần sự đồng hành bền bỉ qua nhiều năm. Khi việc học được tiếp tục, các em sẽ có thêm cơ hội phát triển năng lực và xây dựng tương lai”.

Đồng hành cùng giáo dục là một phần trong cách GELEX dành nguồn lực cho con người và đóng góp cho cộng đồng. Giá trị lâu dài của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở những gì được trao hôm nay, mà còn ở cơ hội để mỗi học sinh tiếp tục đến lớp, mỗi sinh viên bước vào giảng đường và những ước mơ học tập được đi xa hơn.