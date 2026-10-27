Gặp nạn giữa mưa, nam thanh niên được công an phường cõng vào viện trong 5 phút

ANTD.VN - Giữa cơn mưa nặng hạt trưa 26/10 tại Hà Nội, phát hiện nam thanh niên nằm đau đớn trên mặt đường sau va chạm giao thông khi chưa có người thân bên cạnh, các cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra đã lập tức dùng xe chuyên dụng mở còi ưu tiên, trực tiếp cõng nạn nhân chạy thẳng vào phòng cấp cứu chỉ trong 5 phút.

Video: Toàn cảnh 5 phút chạy đua dưới mưa của Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ngọc Hà đưa nam thanh niên gặp nạn vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu.

13h35 trưa thứ Hai, ngày 26/10/2026, cơn mưa bất chợt làm mặt đường phố Linh Lang (phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) ướt sẫm . Ngay gần khu vực ngã ba giao với phố Đội Cấn, một nam thanh niên mặc áo phông đen phối đỏ, quần bò sẫm màu nằm bất động trên mặt nhựa đường lạnh ngắt . Một người đi đường vội bung chiếc ô đen, đứng cúi người che mưa cho nạn nhân đang ôm đầu đau đớn .

Đúng thời điểm này, Tổ công tác số 2 thuộc Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ngọc Hà đang tuần tra kiểm soát trên tuyến phố thì phát hiện sự việc . Tổ công tác do Thiếu tá Vũ Đình Mạnh làm tổ trưởng đánh xe tải chuyên dụng tấp ngay vào lề đường, bật đèn tín hiệu cảnh báo cho các phương tiện đang lưu thông qua điểm va chạm . Không một giây chần chừ dưới làn mưa nặng hạt, các cán bộ, chiến sĩ bước nhanh xuống khỏi cabin, tiến thẳng về phía nam thanh niên . Lưng áo xanh của người cán bộ công an phường nhanh chóng loang lổ những vệt nước mưa sẫm màu .

"Em đỡ đầu đi", người cán bộ công an vừa cúi sát xuống mặt đường vừa hướng dẫn một thanh niên mặc áo đen đỏ đi cùng cách giữ cố định phần đầu cho người bị nạn . Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện choáng váng sau cú va chạm, đầu và tay đau nhức không thể tự đứng dậy, tổ công tác quyết định đưa ngay nạn nhân đi cấp cứu . Hai cánh tay rắn chắc của người chiến sĩ cảnh sát luồn dưới đầu gối nạn nhân, phối hợp cùng người dân nâng anh lên khỏi mặt đường ướt nước .

"Bình tĩnh nhé, bình tĩnh nhé", tiếng dặn dò trầm ấm vang lên liên tục bên tai chàng trai trẻ khi anh khẽ rên lên vì đau . Từng bước chân dịch chuyển cẩn trọng từ mặt đường lên bậc cửa chiếc xe tải tuần tra của Cảnh sát .

Do thùng xe phía sau dễ xóc khi di chuyển nhanh, các cán bộ Công an phường Ngọc Hà đã mở cửa trước, nhẹ nhàng đỡ nạn nhân ngồi vào ghế phụ bên trong cabin kín gió . "Cứ bình tĩnh, bình tĩnh", người cán bộ đứng sát mép cửa xe trấn an thêm một lần nữa trước khi khép cửa lại .

Đồng hồ điểm 13h36 . Bên trong cabin xe tuần tra, tiếng bộ đàm nghiệp vụ vẫn rè rè phát tín hiệu liên lạc của ca trực . Người chiến sĩ cầm lái bật còi ưu tiên, nhấn ga đưa chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa . Cần gạt nước trước kính chắn gió quét liên hồi hết tốc lực trên mặt phố Linh Lang . Tiếng còi hụ dồn dập mở đường giữa dòng xe buýt, ô tô con và hàng chục xe máy đang di chuyển đầu giờ chiều . Chiếc xe cảnh sát rẽ nhanh sang phố Đội Cấn, giữ tốc độ khẩn trương nhất để rút ngắn từng giây tới bệnh viện .

Đúng 13h37, xe tuần tra của Công an phường Ngọc Hà vượt qua cổng Bệnh viện Quân y 354 trên phố Đội Cấn rồi dừng ngay trước sảnh Khu khám bệnh theo yêu cầu . Lúc này ngoài trời vẫn mưa. Thay vì đứng chờ nhân viên y tế đẩy băng ca từ phía trong ra, đồng chí công an phường đã xoay lưng, ghé vai cõng thẳng nam thanh niên từ trên xe chạy vội qua các bậc tam cấp . Đôi chân trần của người bị nạn buông thõng bên hông chiếc quần cảnh sát đã ướt nước mưa . Một cán bộ khác chạy vượt lên phía trước, sải bước dài dọc theo hành lang để gọi bác sĩ và mở sẵn cửa kính .

Dưới ánh đèn vàng của biển hiệu Cấp cứu, người chiến sĩ công an cõng nạn nhân bước thẳng vào phòng bệnh khi đồng hồ vừa nhảy sang phút 13h39 . Chỉ mất đúng 5 phút kể từ lúc phát hiện người gặp nạn nằm giữa mặt đường Linh Lang cho đến khi đưa được anh lên giường cấp cứu của Bệnh viện Quân y 354 . Khi nữ điều dưỡng mặc áo blouse trắng tiến lại kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, người cán bộ công an đeo kính vẫn nán lại . Anh đứng sát thành giường, cúi người nắm lấy cánh tay của chàng trai trẻ để hỏi han, động viên .

Chàng trai gặp nạn trưa hôm ấy là Đỗ Huy Cường . Chiều cùng ngày 26/10/2026, anh Đặng Quang Chóng (sinh năm 1996, trú tại khu 3, Tiên Phong, Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ), anh trai của Cường, đã tự tay viết một bức thư cảm ơn trên trang giấy kẻ ngang gửi tới Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Ngọc Hà .

Anh Chóng bộc bạch rằng lúc em trai bị tai nạn tại ngã ba Linh Lang giao với Đội Cấn, gia đình và người thân ở xa đều chưa kịp có mặt . Giữa lúc ngặt nghèo nơi đất khách, tấm lưng ướt đẫm nước mưa của các chiến sĩ Cảnh sát trật tự đã kịp thời chở che, giành lại sự an toàn cho em trai anh. Nhờ cấp cứu kịp thời, hiện tại sức khỏe của em trai anh đã ổn định...