Gặp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa với các đồng chí nữ Lãnh đạo cấp Phòng, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Hội Phụ nữ CATP qua các thời kỳ và cán bộ Hội Phụ nữ các đơn vị trong lực lượng Công an Thủ đô.

Chủ trì buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, hội viên phụ nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ CATP trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ CATP trong thời gian qua. Các đồng chí đã không ngừng phấn đấu, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của lực lượng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ

Đại diện lãnh đạo Công an Hà Nội cùng Chỉ huy một số Phòng Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, chiến sĩ

Nhấn mạnh vai trò của các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu:

"Những kết quả và trưởng thành vượt bậc của phong trào phụ nữ Công an Thủ đô ngày hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ Hội. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, tôi trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội Phụ nữ qua các thời kỳ – những người đã đặt nền móng vững chắc và truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, hội viên hôm nay".

Đồng chí Phó Giám đốc CATP tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội và toàn thể phụ nữ CATP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo; thực hiện tốt công tác Hội gắn liền với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trung tá Vũ Thị Tứ – Trưởng Ban Phụ nữ CATP Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ Công an thành phố phát biểu đáp từ, Trung tá Vũ Thị Tứ – Trưởng Ban Phụ nữ CATP Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trực tiếp là cá nhân đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền dành cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Trung tá Vũ Thị Tứ khẳng định:

"Sự quan tâm, động viên kịp thời và những định hướng sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Thủ đô. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, phát huy truyền thống 'Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang', quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của Thủ đô."

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, Ban Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức cho các cán bộ, hội viên tham gia buổi sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa kiên cường của kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Quần thể kiến trúc đồ sộ được các triều đại phong kiến xây dựng qua nhiều giai đoạn lịch sử không chỉ là di sản văn hóa thế giới mà còn là di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống di tích Việt Nam.

Chuyến sinh hoạt chính trị đã góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sau đây là những hình ảnh tại chương trình ý nghĩa này

Đoàn cán bộ, hội viên phụ nữ CATP Hà Nội dâng hương và sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Đoàn cán bộ, hội viên phụ nữ CATP Hà Nội dâng hương và sinh hoạt chính trị, tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long