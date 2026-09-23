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Gắn kết yêu thương và bồi đắp nét đẹp văn hóa qua ngày hội Trung thu

Lam Thanh

ANTD.VN - Trong không khí háo hức của mùa thu Hà Nội, Trường Tiểu học Phúc Diễn (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) đã rộn ràng tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" tràn ngập sắc màu truyền thống. Ngày hội trở nên sôi động với các hoạt động giao lưu, đố vui Trung thu xưa cùng Chị Hằng, Chú Cuội do chính các thầy cô giáo nhập vai. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn qua việc trao quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, điểm nhấn của sự kiện là phần thi trang trí mâm cỗ Trung thu đậm chất dân gian do chính tay các bậc phụ huynh và học sinh chung sức thể hiện.

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