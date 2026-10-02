Gần dân, hỗ trợ nhân dân từ những việc làm bình dị

ANTD.VN - Việc nhanh chóng hỗ trợ anh Bùi Văn Minh tìm lại tài sản không chỉ giúp người dân vơi đi lo lắng mà còn góp phần lan tỏa những việc làm bình dị, ý nghĩa từ cơ sở.

Khoảng 17h30 ngày 30-9, anh Bùi Văn Minh, sinh năm 2005, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội trên đường đi làm từ xã Phú Cát đến xã Xuân Mai không may đánh rơi một túi vải. Bên trong túi có 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max, giấy tờ xe và một số tài sản khác.

Sau khi phát hiện tài sản bị thất lạc, anh Minh đã nhanh chóng đến Công an xã Phú Cát trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Phú Cát trao lại tài sản bị thất lạc cho anh Minh

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Cát đã khẩn trương xác minh, rà soát hành trình di chuyển của anh Minh, đồng thời phối hợp với nhân dân trên địa bàn để tìm kiếm tài sản. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và sự phối hợp tích cực của người dân, tài sản của anh Minh đã được tìm lại và trao trả.

Nhận lại tài sản, anh Bùi Văn Minh bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn Ban Chỉ huy Công an xã Phú Cát, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng nhân dân đã tận tình hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản trong thời gian nhanh nhất.

Thư cảm ơn của anh Minh gửi tới CBCS Công an xã Phú Cát

Không chỉ giúp một người dân giải quyết sự cố phát sinh trong cuộc sống, câu chuyện còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Mỗi sự hỗ trợ đúng lúc, mỗi việc làm trách nhiệm vì người dân chính là những hành động cụ thể góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Từ những việc làm bình dị, thiết thực như vậy, tinh thần “Gần dân nhất” tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.