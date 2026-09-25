Gần 900 VĐV thi bơi chải thuyền rồng và ván SUB trên hồ Tây

ANTD.VN - Giải Bơi chải thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 không chỉ dừng lại ở một giải thi đấu thể thao thuần túy, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối bạn bè quốc tế với Thủ đô, tôn vinh một Hà Nội vừa giàu bản sắc di sản, vừa cởi mở, hiện đại và chủ động hội nhập.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026), Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (VietnamAirlines) tổ chức Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề: "Sôi động hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô".

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10 tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước hồ Tây (trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, Phường Tây Hồ, Hà Nội).

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội kiêm Trưởng ban tổ chức thông tin về mùa giải 2026

Không gian hồ Tây sẽ tràn ngập không khí lễ hội trong hai ngày 3 và 4-10

Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh thành và các câu lạc bộ, hứa hẹn mang đến một lễ hội thể thao - văn hóa rực rỡ, năng động giữa không gian thu Hà Nội.

Năm nay, giải tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thể thao mặt nước quy mô hàng đầu Thủ đô.

Theo đó, nội dung Thuyền rồng có 48 đội thuyền tham gia, bao gồm: 7 đội quốc tế và tỉnh/thành; 10 đội khối ngoại giao và tổ chức quốc tế; 7 đội trường đại học và liên cấp; 14 đội xã/phường trên địa bàn Hà Nội; 10 đội thuộc khối doanh nghiệp/tổ chức, câu lạc bộ.

Nội dung Ván SUP quy tụ 127 tay chèo xuất sắc, trong đó có 29 vận động viên quốc tế, các vận động viên đến từ tỉnh, thành phố trong cả nước, hứa hẹn những màn bứt phá tốc độ ngoạn mục và kỹ thuật điêu luyện trên mặt nước hồ Tây.

Không chỉ tập trung vào hoạt động thi đấu, chương trình khai mạc giải được xây dựng theo tinh thần lễ hội thể thao mặt nước, kết hợp giữa nghi thức thể thao với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Các tiết mục múa lân - sư - rồng, trống hội và nghi thức đánh trống khai mạc sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, trang trọng, mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống.

Giải là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" nằm trong chương trình hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Qua các mùa giải, sự kiện không chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao dưới nước mà còn trở thành hoạt động quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, cởi mở và giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.

Với vai trò là đơn vị tổ chức, Vietnam Airlines tham gia hỗ trợ giải đầu đồng thời kết nối sự kiện với các hoạt động quảng bá điểm đến Hà Nội.

Để tiếp thêm động lực cho các tay chèo bứt phá, bên cạnh huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng giá trị, VietnamAirlines sẽ trao tặng hàng loạt vé máy bay khứ hồi chặng nội địa, Đông Nam Á và châu Á dành cho các đội đua và vận động viên đạt thứ hạng cao ở các hạng mục thi đấu thuyền rồng lẫn ván SUP.