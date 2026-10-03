ANTD.VN - Trong bối cảnh thị trường tài sản số trải qua giai đoạn kém thuận lợi, Việt Nam vẫn ghi nhận hoạt động giao dịch ở quy mô lớn.

Gần 70 tỷ USD tài sản số đã được người dùng tại Việt Nam nhận qua các sàn giao dịch tập trung (CEX) trong một năm, theo báo cáo công bố ngày 30/9 của Chainalysis.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, dòng tiền này đạt khoảng 69,8 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường có quy mô giao dịch lớn tại khu vực Trung và Đông Nam Á - châu Đại Dương (CSAO).

Với con số này, Việt Nam hiện đứng sau Ấn Độ (88,4 tỷ USD), Singapore (82,3 tỷ USD) và Australia (79,3 tỷ USD) về dòng tiền vào CEX trong khu vực.

Gần 70 tỷ USD tài sản số chảy vào Việt Nam qua các sàn tập trung.

Quy mô giao dịch đáng kể này được ghi nhận trong bối cảnh tổng hoạt động tài sản số tại CSAO giảm 6,8% trong kỳ nghiên cứu. Dù vậy, Việt Nam cùng Philippines và Thái Lan vẫn ghi nhận mức sử dụng tài sản số tăng ở các hoạt động mang tính ứng dụng, đặc biệt là giao dịch ngang hàng (P2P).

Một điểm đáng chú ý khác là stablecoin đang được sử dụng ngày càng nhiều cho các giao dịch xuyên biên giới.

Tại Việt Nam, hoạt động stablecoin trong nước đạt khoảng 6,9 tỷ USD, trong khi quy mô giao dịch xuyên biên giới cao hơn đáng kể. Cùng với Thái Lan, thị trường stablecoin xuyên biên giới tại Việt Nam cao hơn từ 50% đến trên 100% so với hoạt động nội địa.

Trên toàn CSAO, xu hướng này còn rõ nét hơn khi giá trị stablecoin dùng cho giao dịch xuyên biên giới cao gấp khoảng 3,2 lần so với giao dịch trong nước. Theo Chainalysis, tốc độ xử lý, khả năng giao dịch liên tục và việc giảm bớt một số tầng trung gian khiến stablecoin có nhiều dư địa ứng dụng trong thanh toán, chuyển tiền xuyên biên giới.

Dữ liệu P2P cũng cho thấy thị trường Việt Nam mang đậm dấu ấn của người dùng cá nhân. Việt Nam, Philippines và Thái Lan phát sinh tổng cộng 5,4 triệu giao dịch P2P dưới 10.000 USD, chiếm 14,4% tổng số giao dịch loại này trên toàn cầu, dù ba nước chỉ chiếm khoảng 2,5% quy mô kinh tế tài sản số toàn cầu.

Đáng chú ý, hơn 80% giao dịch P2P nội địa tại ba thị trường có giá trị dưới 1.000 USD, với mức trung bình khoảng 618 USD/giao dịch, thấp gần một nửa so với mức 1.210 USD tại các thị trường còn lại.

Theo Chainalysis, cơ cấu này tạo ra sự khác biệt giữa Việt Nam và các trung tâm tài sản số như Singapore hay Australia. Nếu Singapore ghi nhận sự gia tăng của dòng vốn từ các nhà tạo lập thị trường, tổ chức môi giới và định chế tài chính, hoạt động tại Việt Nam nổi bật hơn ở nhóm người dùng cá nhân và các giao dịch giá trị nhỏ.