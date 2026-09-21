Gần 2.900 học sinh cùng đội mũ, bước vào năm học an toàn

ANTD.VN - Gần 2.900 học sinh Trường Tiểu học Long Biên (TP Hà Nội) tại 2 cơ sở đã tham gia chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông – Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” năm học 2026-2027, qua đó được trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết thực để tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Sáng 21-9, Công an phường Long Biên phối hợp cùng Trường Tiểu học Long Biên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Biên, tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2026-2027.

Chương trình được tổ chức tại 2 cơ sở của nhà trường

Chương trình được tổ chức tại 2 cơ sở của nhà trường, thu hút gần 2.900 học sinh, giáo viên và đại biểu tham dự. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học.

Đáng chú ý, chương trình năm nay dành nhiều nội dung trực quan, sinh động cho học sinh lớp 1 - những “tân binh” của ngôi trường Tiểu học Long Biên.

Với thông điệp “Giữ trọn yêu thương, đội mũ xinh bảo vệ chính mình”, Ban tổ chức đã trao biển tượng trưng 612 mũ bảo hiểm cho Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên.

Ngay tại sân trường, các đại biểu đã trực tiếp trao mũ cho học sinh lớp 1, đồng thời hướng dẫn các em cách đội mũ đúng quy chuẩn. Những chiếc mũ bảo hiểm trở thành món quà ý nghĩa, đồng thời là lời nhắc nhở các em về trách nhiệm bảo vệ bản thân mỗi khi tham gia giao thông.

Các em nhỏ được trao mũ bảo hiểm

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng mũ bảo hiểm, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức giao thông một cách tự nhiên, dễ nhớ.

Các chuyên viên hướng dẫn học sinh quy trình đội mũ bảo hiểm đúng cách gồm mở quai, đội mũ, cài khóa và kiểm tra độ vừa vặn bằng cách đặt hai ngón tay giữa quai mũ và cằm.

Các em cũng được hướng dẫn tư thế ngồi sau xe máy, xe đạp điện an toàn: bám chắc vào eo người lái, để chân đúng vị trí, không đùa nghịch, không giơ tay hoặc chân ra ngoài khi phương tiện đang di chuyển.

Các em nhỏ hào hứng với chương trình

Phần giao lưu “Hỏi - đáp có thưởng” tiếp tục tạo không khí sôi nổi tại sân trường. Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Long Biên đưa ra những câu hỏi gắn với các tình huống mà học sinh thường gặp trong cuộc sống như cách đi bộ qua đường tại vạch kẻ đường, chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông tại nút giao, hay xử lý thế nào để bảo đảm an toàn, không vui chơi dưới lòng đường.

Những câu trả lời đúng được trao những phần quà nhỏ, tạo sự hào hứng và giúp các em chủ động ghi nhớ kiến thức thay vì tiếp nhận một cách thụ động.

Đặc biệt, đội Tuyên truyền măng non đã mang đến tiểu phẩm kịch ngắn kết hợp văn nghệ tuyên truyền. Bằng lối diễn xuất hồn nhiên, gần gũi của chính các em học sinh, những quy tắc tưởng chừng khô khan được chuyển tải thành những câu chuyện sinh động, dễ hiểu.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, thông điệp về xây dựng văn hóa giao thông học đường trở nên gần gũi hơn, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện và có thể chia sẻ lại với người thân trong gia đình.

Các đại diện ký cam kết an toàn giao thông

Khép lại chương trình là lễ ký cam kết xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” năm học 2026-2027. Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh nhà trường cùng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Mục tiêu được đặt ra là duy trì khu vực trước cổng trường an toàn, không để xảy ra ùn tắc, mất trật tự, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn trong các khung giờ cao điểm.

Từ những chiếc mũ bảo hiểm được trao tặng, những câu hỏi giao thông được giải đáp đến bản cam kết được ký kết, chương trình đã tạo nên một thông điệp xuyên suốt: bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi học sinh, mỗi gia đình và mỗi cán bộ, giáo viên.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui - An toàn trên mọi nẻo đường”, đó cũng là hành trang mà Trường Tiểu học Long Biên mong muốn gửi tới học sinh trong năm học mới, để mỗi em trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, cùng gia đình thực hiện tốt thông điệp: “Đi đúng đường - Đội mũ đúng cách - Về nhà bình an!”.