G7 tung 100 triệu thùng dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

ANTD.VN - Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ khẩn cấp trong 4 tháng, nhằm giảm sức ép nguồn cung và kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao.

Một trạm xăng ở Berlin, Đức ngày 2-10-2026

Thỏa thuận đạt được ngày 3-10 sau hội nghị trực tuyến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, với sự tham gia của Anh, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ.

Theo tuyên bố chung, việc giải phóng dự trữ sẽ bắt đầu ngay, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Một lượng diesel đáng kể sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. Tuyên bố không nêu mức đóng góp của từng nước.

G7 đồng thời cam kết không hạn chế xuất khẩu năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các thành viên, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất khác tránh áp dụng những biện pháp có thể làm thị trường thêm căng thẳng.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép yêu cầu châu Âu mở kho dự trữ diesel, đồng thời cảnh báo có thể hạn chế xuất khẩu loại nhiên liệu này nếu các đồng minh không hành động.

Sau khi G7 đạt đồng thuận, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu diesel.

Tổng thống Mỹ cho biết các nước châu Âu sẽ giải phóng một lượng lớn nhiên liệu dự trữ và quá trình này được tiến hành ngay lập tức.

Giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh do xung đột Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn nguồn cung, trong khi lệnh cấm xuất khẩu diesel của Nga tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Giá năng lượng tăng cũng đẩy lạm phát Khu vực đồng euro lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm.

Trước đó, 32 thành viên IEA đã cam kết giải phóng 400 triệu thùng dầu hồi tháng 3, đợt mở kho dự trữ lớn nhất từ trước đến nay.

G7 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với IEA và các đối tác để hạn chế tác động lan rộng tới thị trường nhiên liệu, khí đốt và các mặt hàng khác, đồng thời xem xét giải phóng thêm diesel nếu cần thiết.