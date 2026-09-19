Fracora: Hành trình khẳng định thương hiệu bằng chất lượng và niềm tin

ANTD.VN -Những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Không còn chạy theo những phương pháp can thiệp cấp tốc tiềm ẩn nhiều rủi ro, phụ nữ hiện đại ưu tiên giải pháp nuôi dưỡng chuyên sâu từ bên trong. Đáp ứng trọn vẹn triết lý này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora thuộc tập đoàn Fracora (Nhật Bản) đã và đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trên hành trình lưu giữ thanh xuân của hàng triệu khách hàng.

Fracora là thương hiệu Nhật Bản, có tiền thân là tập đoàn dược phẩm Kyowa thành lập năm 1960. Với nền tảng nhiều thập kỷ trong lĩnh vực sức khỏe và nghiên cứu, Fracora phát triển các sản phẩm làm đẹp từ bên trong dựa trên khoa học sự sống. Tại Nhật Bản, thương hiệu ghi dấu với các dòng beauty drink như collagen và placenta; sản phẩm Fracora 500 từng đạt vị trí số 1 về doanh số collagen drink tại Nhật năm 2009, trong khi dòng placenta đạt vị trí số 1 năm 2011 theo dữ liệu Fuji Keizai được doanh nghiệp công bố.

Thương hiệu Fracora cũng được bảo hộ tại Việt Nam từ năm 2009 và tiếp tục được gia hạn theo quy định pháp luật, cho thấy quá trình hiện diện của thương hiệu tại thị trường Việt Nam được duy trì trong thời gian dài. Công ty TNHH Phạm Gia Thái Bình là doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu Fracora tại Việt Nam. Đơn vị đã phát triển mạng lưới phân phối chính ngạch, có sự bảo hộ của pháp luật và cam kết chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của sản phẩm đã giúp Fracora đứng vững trước những thách thức của thị trường trong nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người mua hàng.

Song song với các yếu tố về nguồn gốc và pháp lý, Fracora từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam thông qua sự đồng hành của các nhân vật trong lĩnh vực kinh doanh, sắc đẹp và phong cách sống. Nữ doanh nhân La Quỳnh là Đại sứ thương hiệu, cùng Đại sứ doanh nhân Hà Hồng Nhung và Á hậu Du lịch Việt Nam 2026 Trần Mỹ Lan. Sự đồng hành này góp phần đưa câu chuyện về thương hiệu chăm sóc sắc đẹp Nhật Bản đến gần hơn với nhóm người tiêu dùng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và xu hướng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chủ động.

Sau nhiều năm có mặt tại thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora không chỉ dừng lại ở một khái niệm làm đẹp thông thường, mà đã nâng tầm thành một phong cách sống xanh, sống khỏe và chủ động chăm sóc bản thân của phụ nữ hiện đại. Đó chính là phần thưởng xứng đáng cho một thương hiệu luôn đặt chữ "Tâm" vào sức khỏe khách hàng và lấy chất lượng khoa học làm kim chỉ nam phát triển.

Sản phẩm nổi bật và làm nên tên tuổi của thương hiệu tại thị trường quốc tế là nước uống đẹp da Fracora Placenta Drink 150.000mg. Đây là dòng sản phẩm sở hữu hàm lượng nhau thai cừu đậm đặc vượt trội, kết hợp hài hòa cùng 30.000mg Collagen peptide. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả kép: vừa hỗ trợ ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin giúp làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, vừa tăng cường mạng lưới liên kết biểu bì nhằm tái tạo độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chùng nhão và chảy xệ da.

Không dừng lại ở đó, công thức của nước uống Fracora còn được làm giàu bởi hàng loạt dưỡng chất quý hiếm như sữa ong chúa, nhân sâm, vitamin B2, B6, B12 và Ceramide. Sữa ong chúa và nhân sâm đóng vai trò kích hoạt nguồn năng lượng tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và chống oxy hóa mạnh mẽ. Trong khi đó, Ceramide thiết lập hàng rào khóa ẩm tự nhiên, giúp làn da duy trì trạng thái căng mướt, trong suốt bất chấp các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Điểm cộng lớn giúp Fracora chinh phục cả những người dùng có chế độ kiêng khem khắt khe chính là tính an toàn và tiện lợi. Nước uống Fracora có vị ngọt thanh, chua dịu tự nhiên của trái cây rất dễ uống. Đặc biệt, sản phẩm hoàn toàn không bổ sung thêm đường hay caffeine, có hàm lượng calo cực thấp chỉ khoảng 6,1 kcal mỗi khẩu phần. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ mà không lo ngại vấn đề tăng cân hay ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fracora Placenta Drink 150.000mg: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.