Ford Motor bất ngờ thay "tướng" tại Việt Nam

ANTD.VN - Ford Motor Company vừa công bố bổ nhiệm bà Annaliese Atina làm Tổng giám đốc Ford Việt Nam từ ngày 1/12/2026, thay thế ông Ruchik Shah. Bà Atina hiện giữ vị trí Tổng giám đốc Ford New Zealand.

Theo Ford Motor Company, bà Annaliese Atina sẽ chuyển đến Hà Nội để đảm nhiệm cương vị mới. Bà sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh và dịch vụ thuộc Khối Thị trường quốc tế của Ford (IMG).

Bà Atina gia nhập Ford New Zealand năm 2024 với vai trò Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành. Tại đây, bà phụ trách hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống đại lý và triển khai các chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trước khi gia nhập Ford, bà Atina có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ.

Bà Annaliese Atina sẽ làm Tổng giám đốc Ford Việt Nam từ 1-12

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách các hoạt động liên quan đến khách hàng, bán hàng và vận hành kinh doanh.

Bên cạnh công việc điều hành doanh nghiệp, bà Atina còn có kinh nghiệm quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Bà cũng là nhà sáng lập kiêm chuyên gia huấn luyện lãnh đạo tại Ambition Collective.

Tại Ford Việt Nam, bà Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah, người quyết định rời hãng để theo đuổi những cơ hội nghề nghiệp mới. Ford ghi nhận những đóng góp của ông Shah trong thời gian đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại thị trường Việt Nam.

Bộ ba chủ lực của Ford Việt Nam vừa có sự nâng cấp, cải tiến

Sự thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm. Trong năm 2026, hãng cập nhật các dòng xe chủ lực như Ranger và Everest, đồng thời bổ sung phiên bản Territory Platinum.

Danh mục sản phẩm của Ford Việt Nam hiện tập trung vào các phân khúc SUV, bán tải và xe thương mại, với Ranger và Everest là hai dòng xe chủ lực. Theo Ford, việc bổ nhiệm bà Atina nhằm tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống đại lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam.

Bà Atina cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh của Ford tại Việt Nam, đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

Ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh và dịch vụ thuộc Khối Thị trường quốc tế của Ford (IMG), nhận định kinh nghiệm điều hành cùng sự am hiểu về khách hàng và hệ thống đại lý của bà Atina sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động của Ford Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.