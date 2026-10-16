ANTD.VN - Trong 9 tháng năm 2026, F88 ghi nhận 430 tỷ đồng thu nhập khác, gồm 140 tỷ đồng tiền phạt hợp đồng cho vay và gần 289 tỷ đồng thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

CTCP Đầu tư F88 ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 1.277 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng tới 70,2%, lên 811 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp tăng chậm hơn doanh thu, đạt gần 466 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 31,8%.

Diễn biến này kéo biên lợi nhuận gộp của F88 từ 42,6% trong quý III/2025 xuống còn 36,5% trong quý III năm nay.

F88 'bỏ túi' 140 tỷ đồng tiền phạt từ hợp đồng cho vay trong 9 tháng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 264 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ gần 255 tỷ đồng lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ. Chi phí tài chính tăng 6%, lên 127 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 62 tỷ đồng, tăng 24%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25%, lên 291 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, F88 báo lãi trước thuế 401 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 318 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của F88 đạt 3.460 tỷ đồng, tăng 59% so với mức 2.172 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 863 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 430,5 tỷ đồng thu nhập khác, bao gồm 140,2 tỷ đồng tiền phạt hợp đồng và 289,2 tỷ đồng thu hồi các khoản cho vay đã xử lý rủi ro. Khoản thu nhập này tương đương khoảng 38,8% lợi nhuận trước thuế của F88 trong 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của F88 đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.569 tỷ đồng, tăng 17% và tương đương 60,5% tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 1.299 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 52%, lên 2.280 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của F88 tại cuối tháng 9 đạt hơn 5.121 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tăng từ 2.455 tỷ đồng lên hơn 3.617,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,3%.

Trong đó, dư nợ vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn đạt gần 2.547 tỷ đồng, tăng 49,3% so với đầu năm. Ngược lại, dư nợ vay và trái phiếu dài hạn giảm 26,4%, từ gần 1.879 tỷ đồng xuống còn hơn 1.383 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy cơ cấu nợ của doanh nghiệp đang dịch chuyển theo hướng gia tăng nghĩa vụ thanh toán trong ngắn hạn.

Bên cạnh các khoản vay trực tiếp được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, F88 còn triển khai mô hình hợp tác cho vay với các ngân hàng đối tác. Theo đó, tính đến cuối tháng 9/2026, dư nợ gốc các khoản vay thuộc chương trình hợp tác với CIMB và MB đạt khoảng 2.919 tỷ đồng, tăng 84% so với đầu năm.

Trong cùng thời gian, dư nợ gốc cho vay được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của F88 tăng khoảng 18%, lên 6.621 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Vietcap ngày 15/10, sau cuộc gặp với ban lãnh đạo F88, doanh nghiệp được hưởng phí dịch vụ và phí quản lý tài sản bảo đảm trong mô hình hợp tác với ngân hàng. Vietcap đánh giá hiệu quả sau điều chỉnh rủi ro của các khoản vay hợp tác tương đương hoặc nhỉnh hơn các khoản vay sử dụng vốn của F88, nhờ chi phí vốn thấp hơn và chất lượng khách hàng tốt hơn, sau khi tính đến cơ chế chia sẻ doanh thu.

Dù các khoản vay hợp tác được ghi nhận trên sổ sách của ngân hàng, CTCP Kinh doanh F88, công ty con của CTCP Đầu tư F88, vẫn có nghĩa vụ mua lại nợ theo điều kiện cụ thể trong từng thỏa thuận.

Với CIMB, nghĩa vụ mua nợ áp dụng đối với các khoản vay thuộc chương trình hợp tác quá hạn từ 89 ngày trở lên. Trong khi đó, với MB, F88 có trách nhiệm mua lại các khoản vay do ngân hàng đề xuất trong nhóm khách hàng mà F88 hỗ trợ cung cấp thông tin, sớm nhất từ ngày quá hạn thứ 31 hoặc theo thời điểm hai bên thỏa thuận.