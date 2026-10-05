EU, Trung Quốc nối lại đàm phán nhằm tránh xung đột thương mại

ANTD.VN - Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic sẽ tới Bắc Kinh từ ngày 8 đến 9-10-2026 để tiến hành các cuộc đàm phán trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên leo thang.

Container hàng hóa tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc



EU thời gian qua đã siết chặt lập đối với Trung Quốc nhằm bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu trước điều mà Brussels cho là sự "cạnh tranh không công bằng" trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là ô tô và công nghiệp công nghệ cao.

Giới chức và chuyên gia châu Âu ngày càng nhắc nhiều đến nguy cơ “cú sốc Trung Quốc 2.0”, ám chỉ làn sóng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc đang tạo áp lực lên nhiều ngành công nghiệp truyền thống của châu Âu.

Khái niệm này được so sánh với giai đoạn đầu những năm 2000, khi hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc ảnh hưởng mạnh đến các nhà sản xuất ở châu Âu và nhiều khu vực khác.

Kể từ tháng 6-2026, EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của Brussels về mất cân bằng thương mại.

EU cũng chuẩn bị bổ sung các công cụ phòng vệ thương mại mới, trong khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu bị nhắm tới.

EU hiện muốn giảm mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc, vốn lên tới khoảng 360 tỷ euro trong năm 2025.

Brussels cũng tìm cách hạn chế làn sóng hàng hóa Trung Quốc tràn vào thị trường châu Âu, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu của EU sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Một nội dung quan trọng khác là nỗ lực xây dựng cơ chế cấp phép xuất khẩu ổn định đối với đất hiếm và các nguyên liệu chiến lược, sau khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ năm ngoái.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định khó kỳ vọng một đột phá lớn trong các cuộc đàm phán lần này.

Nhiều khả năng hai bên chỉ có thể đạt tiến triển ở một số lĩnh vực cụ thể thay vì giải quyết toàn diện các bất đồng về thương mại.

Trong khi đó, EU vẫn tiếp tục xây dựng các công cụ mới nhằm bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt.

Một số nước thành viên, trong đó có Pháp, còn đề xuất thiết lập cơ chế tương tự Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước.

Bắc Kinh cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả các biện pháp mang tính phân biệt đối xử.

Trước đây, Trung Quốc từng áp thuế đối với rượu cognac của châu Âu và mở các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn, sản phẩm sữa của EU để phản ứng với các động thái phòng vệ thương mại từ Brussels.