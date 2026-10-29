Ethiopia là khách hàng thứ tư mua Su-35S của Nga

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 28/10 thông báo nước này đã nhận 12 tiêm kích đa năng Su-35S do Nga chế tạo. Ông cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin vì đã tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao, sớm hơn kế hoạch ban đầu 1 năm.

Với thương vụ này, Ethiopia trở thành quốc gia thứ 4 vận hành Su-35S, sau Nga, Trung Quốc và Algeria. Một số nguồn tin cho rằng các máy bay có thể thuộc lô Su-35 mà Ai Cập từng đặt mua nhưng sau đó hủy bỏ do lo ngại nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Tuy nhiên, thông tin về nguồn gốc lô máy bay Ethiopia chưa được xác nhận chính thức.

Tiêm kích Su-35S Ethiopia và Su-57 Nga trong video công bố ngày 28/10.

Việc mua sắm Su-35S và S-400 diễn ra khi Ethiopia tìm cách tăng cường năng lực quân sự trước những thách thức an ninh trong nước và khu vực. Các tổ hợp S-400 được kỳ vọng nâng cao khả năng bảo vệ căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng trọng yếu và những địa điểm chiến lược. Trong khi đó, Su-35S có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, đánh chặn và giao chiến với máy bay đối phương.

Ethiopia nằm tại vùng Sừng châu Phi, giáp Eritrea, Djibouti, Somalia, Nam Sudan và Sudan. Khu vực này tồn tại nhiều điểm nóng an ninh, tranh chấp biên giới và xung đột nội bộ. Việc tăng cường lực lượng không quân và phòng không được xem là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực quốc phòng của Addis Ababa.

Su-35S thuộc thế hệ tiêm kích 4++, được phát triển từ dòng Su-27. Máy bay có khả năng cơ động cao, sử dụng nhiều hệ thống điện tử hàng không hiện đại và radar mảng pha quét điện tử thụ động Irbis-E.