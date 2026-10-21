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"Em không nghĩ một buổi chơi lại đi xa như thế - hy vọng bản thân có thể làm lại cuộc đời"

ANTD.VN - Không có những bài giảng lý thuyết khô khan, chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2” đem đến cho học sinh Thủ đô những câu chuyện thực tế của góc khuất đầy nước mắt. Ở đó, những tổn thương, sai lầm nơi cơ sở cai nghiện đã trở thành bài học đắt giá, thức tỉnh các bạn trẻ trước cạm bẫy ma túy. Chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn” gửi gắm thông điệp: “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy”. 

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