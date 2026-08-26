Eaton mở rộng hợp tác toàn cầu với Habitat for Humanity

ANTD.VN - Công ty quản lý năng lượng thông minh Eaton hợp tác cùng Habitat for Humanity Vietnam nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai cho các hộ gia đình tại hai xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung ở vùng lân cận Đà Nẵng, trong khuôn khổ chiến dịch “Vietnam Special Build 2026” với chủ đề “Mái ấm là tất cả” (Home Matters).

Đây cũng là chương trình Special Build đầu tiên được tổ chức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kể từ năm 2019.

Với các văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Eaton không chỉ hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng tại những nơi công ty hoạt động.

Đây là dự án tình nguyện xây dựng nhà ở đầu tiên của tổ chức Habitat for Humanity có sự tham gia của nhân viên Eaton tại Việt Nam, tiếp nối mối quan hệ hợp tác toàn cầu lâu đời giữa Eaton và Habitat for Humanity đến với các cộng đồng địa phương.

Được tài trợ thông qua Chương trình Từ thiện Doanh nghiệp của Eaton, sáng kiến này hướng tới mục tiêu nâng cao độ an toàn nhà ở và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho các gia đình yếu thế tại miền Trung Việt Nam.

Nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, hai xã Quế Sơn và Quế Sơn Trung đang đối mặt với nhiều khó khăn về nhà ở, nhiều gia đình vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ hoặc thiếu an toàn.

Bà Trần Mai Hương, Giám đốc Quốc gia, đại diện Eaton Việt Nam (hàng thứ nhất, thứ ba từ trái sang) trao tặng nhà chống bão cho người dân địa phương

Khu vực này giữ vị trí chiến lược và mang ý nghĩa văn hóa, khi nằm gần bốn trung tâm văn hóa và du lịch lớn gồm Huế, Đà Nẵng, Hội An và Mỹ Sơn. Trong đó, ba địa danh là Huế, Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Mặc dù sở hữu di sản văn hóa lúa nước lâu đời và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, người dân địa phương vẫn phải đối mặt với mức độ dễ bị tổn thương cao trước các hiểm họa khí hậu ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng, bao gồm lũ lụt theo mùa, giông bão và các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng, gây ảnh hưởng đến an toàn nhà ở và khả năng chống chịu của cộng đồng.

Chương trình Special Build kết nối mọi người cùng chung tay xây dựng những mái nhà, vun đắp cộng đồng và thắp lên hy vọng. Đây là cơ hội ý nghĩa để các bên cùng hợp tác giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả cho các gia đình dễ bị tổn thương.

Thông qua dự án, các tình nguyện viên là nhân viên Eaton từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã sát cánh cùng Habitat Vietnam, các tình nguyện viên quốc tế và người dân địa phương để hoàn thiện và bàn giao 9 căn nhà chống chịu thiên tai; Hỗ trợ 16 hộ gia đình có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn; Huy động hàng chục nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt động phụng sự cộng đồng.

Bà Trần Mai Hương, Giám đốc Quốc gia, Ngành hàng Điện, Eaton Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua hợp tác với Habitat for Humanity Vietnam, chúng tôi hy vọng không chỉ mang đến những mái ấm an toàn hơn cho các gia đình, mà còn tạo ra những cơ hội ý nghĩa để nhân viên của chúng tôi nâng cao nhận thức về nhà ở như nền tảng cho sự bền bỉ và sức khỏe.

Sáng kiến này là một cột mốc quan trọng giúp thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa Eaton và cộng đồng nơi chúng tôi đang sống và làm việc".

Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Quốc gia của Habitat for Humanity Vietnam, phát biểu: "Vào dịp Habitat Vietnam tròn 25 năm xây dựng mái ấm và gieo hy vọng cho các cộng đồng, chúng tôi rất vinh dự đón nhận Eaton Việt Nam trong vai trò đối tác của sáng kiến quan trọng này".

Thông qua những sáng kiến như Vietnam Special Build 2026, Eaton tiếp tục đồng hành xây dựng các cộng đồng bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn, đồng thời khuyến khích tinh thần tình nguyện cùng sự gắn kết địa phương của nhân viên trên toàn cầu.