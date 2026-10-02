Dyhome tại Beachtro Tower: Nơi căn hộ trở thành 'đại dương sáng tạo' cho chủ nhân xứng tầm

ANTD.VN -Căn hộ đẹp khiến người ta trầm trồ ngay lần đầu bước vào. Nhưng một căn hộ thật sự thuộc về chủ nhân lại cần nhiều hơn thế. Tâm hồn, lối sống và gu thẩm mỹ sẽ phản chiếu trong từng chi tiết, gắn bó và trở thành giá trị đi qua thời gian. Tại Beachtro Tower, triết lý Dyhome – “Design Your Home” được bắt đầu từ chính khoảng trống ấy.

“Design Your Home” – khi chủ nhân là người cầm cọ

Không phải Scandinavian, không phải Modern Luxury, cũng không phải một mẫu nội thất được nhân bản từ căn này sang căn khác. Thay vào đó là một không gian mở, nơi chủ nhân có thể tự quyết định căn bếp sẽ là nơi nấu nướng hay một quầy bar nhỏ nhìn ra biển; phòng ngủ là chốn nghỉ ngơi đơn thuần hay một “sanctuary” riêng tư; góc logia là nơi đọc sách, làm việc hay một khu vườn ngập nắng.

Căn hộ Dyhome dấu ấn riêng tại Beachtro Tower. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đó chính là tinh thần của Dyhome – viết tắt của “Design Your Home”, thể hiện triết lý kiến tạo không gian sống hoàn toàn khác biệt. Thay vì bàn giao một căn hộ đã được định hình sẵn theo các mẫu thiết kế rập khuôn, chủ đầu tư Sun Property trao cho chủ nhân quyền tự kiến tạo tổ ấm thông qua gói bàn giao “không gian sáng tạo”. Trong một đại đô thị biển sôi động như Blanca City, mỗi căn hộ Dyhome hiện lên như một “tấm toan trắng” tinh khôi, chờ đón nét vẽ nghệ thuật và gu thẩm mỹ riêng biệt của từng gia chủ.

Tư duy phát triển này bắt nhịp chuẩn xác với xu hướng tiêu dùng bất động sản cao cấp toàn cầu. Báo cáo từ nền tảng thiết kế kiến trúc Houzz chỉ ra rằng có tới 54% chủ sở hữu nhà ở quyết định tự cải tạo và hoàn thiện không gian sống. Đồng thời, 35% gia chủ sẵn sàng nâng ngân sách đầu tư vào vật liệu cao cấp hoặc mở rộng quy mô thiết kế để đạt đến tính thẩm mỹ và công năng phù hợp tuyệt đối với bản sắc cá nhân. Xu hướng dịch chuyển từ các căn hộ đóng khung (turnkey) sang "không gian sáng tạo" đang áp đảo thị hiếu giới đầu tư hiện đại – những người khao khát làm chủ một không gian độc bản, không trùng lặp.

Từ điểm tựa hạ tầng đến chiếc "chìa khóa" tùy biến không gian và tích sản truyền đời

Đặt Dyhome trong tổng thể quy hoạch phát triển khu vực, giá trị sản phẩm càng được khẳng định nhờ tính thời điểm và tầm nhìn chiến lược. Khi TP.HCM mở rộng hướng biển và hành lang Phú Mỹ – Cái Mép – Cần Giờ – Vũng Tàu trở thành cực tăng trưởng cảng biển, thương mại tự do và năng lượng, Vũng Tàu (cũ) đang vươn mình thành cửa ngõ quốc tế mới của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hạ tầng liên vùng bứt phá mạnh mẽ với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, mở rộng đường 3 Tháng 2 và quy hoạch tuyến Metro kết nối liên đô thị.

Căn hộ Beachtro Tower kế thừa vị trí đắc địa trên đại lộ 3 tháng 2. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, sự cộng hưởng từ hai siêu cửa ngõ giao thương quốc tế: Sân bay Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (dự kiến vận hành từ tháng 12/2026 với công suất 25 triệu lượt khách/năm) và Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu (quy hoạch đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế/năm) sẽ tạo nên bước ngoặt lớn. Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ huyết mạch của Vũng Tàu, thuộc đại đô thị Blanca City quy mô 96ha, Beachtro Tower trở thành tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển quy mô lớn của cư dân chất lượng cao, giới chuyên gia, doanh nhân và du khách.

Minh chứng cho lực hút này, bác sĩ Trần Vũ Đức (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) – một nhà đầu tư vừa sở hữu căn hộ tại Blanca City chia sẻ, không khí hội nhập cùng hạ tầng hiện đại đã kéo Vũng Tàu về rất gần Sài Gòn. “Căn hộ ở đây vừa mang lại sự thư thái của biển cả, vừa giữ trọn nét tiện nghi, đẳng cấp của đô thị trung tâm. Đây là lý do khiến tôi hoàn toàn an tâm khi đầu tư”, bác sĩ Trần Vũ Đức cho biết.

Thiết kế căn hộ mẫu tại Blanca City. Ảnh: Ánh Dương

Giới đầu tư sành sỏi cũng đánh giá sự kết hợp giữa mô hình bàn giao không gian sáng tạo và nền tảng pháp lý sở hữu lâu dài tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho Beachtro Tower. Pháp lý lâu dài bên biển từ lâu đã được xem là quỹ di sản đắt giá và khan hiếm, bảo chứng cho sự gia tăng giá trị bền vững. Nhờ tính linh hoạt vượt trội, căn hộ Dyhome có thể biến chuyển mượt mà: từ chốn an cư sang trọng, ngôi nhà thứ hai (second home) nghỉ dưỡng cuối tuần, đến căn hộ airbnb “đắt khách” tại trung tâm du lịch hàng đầu.

Trong bối cảnh Blanca City sở hữu hệ sinh thái "all-in-one" quy mô gồm công viên nước Sun World Vung Tau, bãi biển “riêng tư” dài 1km, TTTM mặt biển 5ha và chuỗi công viên trải khắp khu đô thị (chủ đầu tư dành 21,4 ha cho công viên/96,6ha tổng diện tích), nơi đây sẵn sàng đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, từ đó khả năng "đo ni đóng giày" không gian của Dyhome sẽ là lợi thế để khai thác lưu trú, đặc biệt cho khách nước ngoài. Cộng hưởng với vị trí mặt tiền trung tâm đại đô thị, hầu hết căn hộ Dyhome sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng phố - hướng biển, lợi thế để gia tăng giá trị sử dụng và khai thác dòng tiền.

Hệ tiện ích nội tòa đa dạng kiến tạo phong cách sống “Resort-Living”. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trong nội tòa, Beachtro Tower, hệ tiện ích Tro Collection do Kume Design Asia thiết kế, được bố trí từ tầng 1 đến tầng 40, từ không gian cây xanh, thư giãn và hồ bơi, khu vườn chủ đề liên hoàn, tổ hợp vui chơi cho đến đài vọng cảnh tại tầng 40. Nhờ đó, trải nghiệm sống không dừng lại ở mặt đất mà được tổ chức theo nhiều lớp không gian, từ hành trình nghỉ dưỡng ngay trong tòa nhà đến hệ sinh thái rộng lớn bên ngoài.

Sự hội tụ hài hòa giữa bản sắc cá nhân hóa, giá trị di sản truyền đời và bài toán đầu tư sinh lời bền vững chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế độc bản của Dyhome trên thị trường bất động sản biển hiện nay.