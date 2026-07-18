Duyên nợ đối đầu bóng đá Pháp vs Anh

ANTD.VN - Cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba lúc 4h00 sáng 19-7, không chỉ mang ý nghĩa khép lại hành trình World Cup 2026 của hai đội, mà còn nối dài một trong những cặp đấu duyên nợ nhất của bóng đá châu Âu.

Suốt gần 60 năm qua, mỗi lần Gà trống Gaulois và Tam sư đối đầu đều để lại những dấu ấn đặc sắc, từ các kỳ World Cup cho tới EURO, với những bàn thắng lịch sử, những khoảnh khắc định mệnh và cả những màn trình diễn của các huyền thoại.

Pháp gặp Anh là trận đấu đầy duyên nợ (Ảnh: Getty Images và AFP)

Wembley 1966 - khởi đầu của cuộc đối đầu tại World Cup

Lần đầu tiên Pháp và Anh gặp nhau ở sân chơi World Cup diễn ra vào tháng 7-1966 trên sân Wembley. Ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Marcel Artelesa đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà.

World Cup 1982 - bàn thắng sau 27 giây

Hai đội tái ngộ tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha trong trận mở màn vòng bảng. Ngay ở giây thứ 27, Bryan Robson đã ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Anh, tạo nên một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup thời điểm đó.

Tam sư sau đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1, tiếp tục nối dài thành tích vượt trội trước Les Bleus ở đấu trường thế giới.

World Cup 2022 - cú sút định mệnh của Harry Kane

Nếu xét về sức hút và ý nghĩa, cuộc đối đầu tại tứ kết World Cup 2022 ở Qatar có lẽ là màn thư hùng đáng nhớ nhất giữa hai đội.

Aurelien Tchouameni đưa Pháp vượt lên ngay từ hiệp một trước khi Harry Kane gỡ hòa trên chấm phạt đền. Đến phút 78, Olivier Giroud đánh đầu ghi bàn giúp Les Bleus tái lập lợi thế.

Khoảnh khắc quyết định đến ở cuối trận khi tuyển Anh được hưởng quả phạt đền thứ hai. Harry Kane đứng trước cơ hội cân bằng tỉ số nhưng cú sút của anh lại đưa bóng vọt xà ngang trong màn đối đầu trực tiếp với người đồng đội ở Tottenham khi đó là Hugo Lloris.

Pha bỏ lỡ ấy khiến Tam sư dừng bước, còn tuyển Pháp giành quyền vào bán kết.

Những màn so tài đáng nhớ tại EURO

Không chỉ nhiều duyên nợ ở World Cup, Pháp và Anh còn nhiều lần tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn tại EURO.

Tại EURO 1992, hai đội hòa nhau 0-0 trong trận đấu thuộc vòng bảng, một cuộc chạm trán không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn.

Tuy nhiên, 12 năm sau tại EURO 2004, người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất lịch sử giải đấu.

Trên sân Estadio da Luz ở Lisbon, tuyển Anh dẫn trước gần như cả trận và tiến rất gần chiến thắng. Đúng vào thời điểm tưởng như mọi chuyện đã an bài, Zinedine Zidane tỏa sáng rực rỡ ở các phút 90+1 và 90+3, giúp Les Bleus thắng ngược 2-1 đầy ngoạn mục.

Đến EURO 2012, hai đội tiếp tục bất phân thắng bại với tỉ số 1-1. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn ăn mừng của Samir Nasri sau bàn gỡ hòa. Tiền vệ tuyển Pháp đặt ngón tay lên môi như lời đáp trả những chỉ trích mà anh phải nhận trước khi giải đấu khởi tranh.

Cuộc tái ngộ mới viết tiếp lịch sử

Lần gặp nhau tại trận tranh hạng Ba World Cup 2026 sẽ là chương mới trong lịch sử đối đầu kéo dài gần sáu thập kỷ giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Pháp muốn khép lại triều đại Didier Deschamps bằng một chiến thắng, trong khi tuyển Anh quyết tâm tránh thất bại thứ ba liên tiếp ở các trận tranh hạng Ba World Cup sau các năm 1990 và 2018.

Lịch sử đã chứng kiến không ít cuộc so tài kinh điển giữa Gà trống Gaulois và Tam sư. Và lần tái ngộ tại Miami hứa hẹn sẽ tiếp tục bổ sung thêm một chương mới vào mối duyên nợ kéo dài giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu.