Đương kim Miss Charm Anna Blanco trao sash cho thí sinh Miss Charm Vietnam 2026

ANTD.VN - Đương kim Miss Charm Anna Blanco cùng bà Nguyễn Thị Thúy Nga và ông Lê Hữu Nhân trao sash cho 23 thí sinh tại Lachateau, TP.HCM hôm 15.10. Dàn ứng viên năm nay gây chú ý với nhiều màu sắc, từ MC song ngữ từng du học Mỹ, TikToker sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi đến thí sinh mang hai dòng máu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ.

23 thí sinh Miss Charm Vietnam 2026 chính thức nhận sash, đánh dấu bước tiến vào chặng tranh tài tiếp theo của cuộc thi. Buổi trao sash có sự tham dự của đương kim Miss Charm Anna Blanco, bà chủ tịch Nguyễn Thị Thúy Nga và giám đốc quốc gia Lê Hữu Nhân.

Top 23 Miss Charm Vietnam 2026 đã chính thức lộ diện, đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 22.10 tại TP. Hồ Chí Minh

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng đối với các thí sinh sau quá trình casting, phỏng vấn và tham gia những buổi workshop chuyên môn. Không chỉ là nghi thức xác nhận tư cách thí sinh, việc nhận sash còn mở ra chặng đường để các người đẹp thể hiện bản lĩnh, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp và tư duy hội nhập.

Từ du học sinh, MC đến TikToker triệu lượt theo dõi

Một trong những gương mặt đáng chú ý tại Miss Charm Vietnam 2026 là Nguyễn Ngọc Trà My (SBD 133), nữ MC song ngữ từng du học tại Mỹ. Với nền tảng ngoại ngữ, khả năng làm chủ sân khấu và tư duy phản biện, cô được kỳ vọng có lợi thế ở những phần thi đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco xuất hiện tại buổi trao sash cho các thí sinh

Trong khi đó, La Hoàng Kỳ Duyên (SBD 909), sinh năm 2007, thu hút sự quan tâm khi là TikToker thế hệ Gen Z sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi. Nguyễn Khánh Linh, được biết đến với tên Linh Kul (SBD 003), cũng góp mặt trong cuộc thi với vai trò nhà sáng tạo nội dung.

Sự xuất hiện của các gương mặt hoạt động trên nền tảng số cho thấy thí sinh năm nay có xuất phát điểm đa dạng. Bên cạnh sắc vóc và kỹ năng trình diễn, khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân, giao tiếp với công chúng và sử dụng mạng xã hội cũng là những yếu tố được chú ý trong hành trình dự thi.

Một trường hợp đặc biệt khác là Hatice Yavuz (SBD 112), thí sinh mang hai dòng máu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ ban tổ chức, cô có khả năng sử dụng bốn ngôn ngữ, tạo dấu ấn trong vòng phỏng vấn. Đây là lợi thế đáng chú ý tại một cuộc thi hướng đến tinh thần giao lưu văn hóa và kết nối quốc tế như Miss Charm.

Cuộc thi còn có sự góp mặt của hai chị em ruột Bùi Thu Uyên (SBD 103) và Bùi Thu Thủy (SBD 115), cùng đến từ Đắk Lắk. Việc cả hai cùng tham gia tạo thêm điểm nhấn cho mùa giải năm nay.

Nhiều gương mặt từng chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp

Bên cạnh những ứng viên có thế mạnh về truyền thông và ngoại ngữ, danh sách thí sinh còn có nhiều người đẹp từng tham gia các sân chơi nhan sắc, tích lũy kinh nghiệm trình diễn và ứng xử.

Nguyễn Thị Minh Ngọc (SBD 113) là Á hậu Miss Celebrity Vietnam 2025; Lê Trần Anh Thư (SBD 186) từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Heritage Culture Vietnam 2026. Hà Lê Quỳnh Nga (SBD 313) từng là Á quân Đại sứ Văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Nai 2024 và lọt Top 30 Miss Grand Vietnam 2026.

Lý Thị Diễm Trinh, còn được biết đến với tên Lý Trinh (SBD 078), từng vào Top 8 Miss Global Việt Nam 2024. Nguyễn Tuyết Nhi (SBD 166) là Hoa khôi Miss LAW Hutech 2023 và Á quân Hutech Acting Star 2024. Trà Ngọc Phương Thanh (SBD 357) từng góp mặt trong Top 18 Gương mặt truyền hình – The TVFace 2026.

Theo đại diện ban tổ chức, quá trình tuyển chọn năm nay tập trung đánh giá nhiều yếu tố, từ hình thể, kỹ năng trình diễn đến khả năng giao tiếp, tư duy và bản sắc cá nhân. Ông Lê Hữu Nhân, Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026, nhận định chất lượng thí sinh tương đối đồng đều, mỗi người có thế mạnh và màu sắc riêng.

Sau lễ trao sash, các thí sinh tiếp tục tham gia những hoạt động trải nghiệm, dự án cộng đồng và các phần thi phụ như Charm Heritage, Charm Fashion và Charm Community tại TP.HCM và Đồng Nai.

Đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tối 22.10 tại Đồng Nai. Chặng cuối được kỳ vọng là dịp để các ứng viên thể hiện toàn diện năng lực, từ phong thái sân khấu đến khả năng truyền tải thông điệp và dấu ấn cá nhân.