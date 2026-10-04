Dương Domic và "cú đúp" tại "Tinh hà say hi 2026 "

ANTD.VN - Sau 3.532.347 phiếu bầu và danh hiệu Á quân "Tinh hà say hi 2026", Dương Domic trải lòng về cách anh đã đi qua những năm tháng âm nhạc, tin vào điều mình chọn, ngay cả khi chưa có nhiều người cùng tin.

Năm 2019, Dương bước vào IF Entertainment với vai trò thực tập sinh. Hai năm học thanh nhạc, vũ đạo, trình diễn theo mô hình K-pop tưởng như mở ra một con đường được chuẩn bị sẵn. Rồi cánh cửa ấy đóng lại, công ty giải thể. Dương tự mình bắt đầu lại với những sản phẩm ra đời mà gần như không tạo được tiếng vang. Có những lần gõ cửa và nhận lại lời từ chối. Có một khoảng thời gian anh trở nên “hướng nội toàn thời gian”, chỉ viết nhạc, tập luyện và tìm hiểu chính mình.

Dương Domic lập hattrick tại "Tinh hà say hi 2026" với 3 giải thưởng

Nhưng Dương chưa bao giờ nghĩ mình không phù hợp với âm nhạc. Dương nghĩ: “Nó chỉ khiến mình nghĩ mình chưa đủ giỏi, mình cần phải học hỏi thêm thật nhiều mà thôi”. Có lẽ, một phần con người Dương nằm trong câu nói ấy. Anh không phủ nhận thất bại, cũng không biến nó thành bi kịch, chỉ xem đó là dấu hiệu rằng mình còn phải học.

Rồi "Anh trai say hi" đến, EP "Dữ liệu quý" ra đời, "Mất kết nối" thành hit. Một người từng hát về khoảng cách giữa hai người bắt đầu có một thứ kết nối rất riêng với khán giả. Hai năm sau, anh trở lại với "Tinh hà say hi" và đứng ở một vị trí khác: không còn chỉ là người cần một sân khấu để được nhìn thấy mà là người có thể tạo ra sân khấu cho những người khác.

Ở "Tinh hà say hi" với bốn lần làm đội trưởng cùng những đội hình khác nhau ở mỗi vòng, những cá tính khác nhau, những ca khúc khác nhau, Dương nói về điều đó bằng một cách rất giản dị: Anh biết ơn vì được làm nhạc, được học hỏi từ những người anh em và được cùng nhau sống qua những ngày tháng ấy.

Năm 2024, với "Anh trai say hi", Dương cần một tập thể để bước ra ánh sáng. Năm 2026, với "Tinh hà say hi", anh bắt đầu hiểu rằng đứng trong ánh sáng không nhất thiết có nghĩa là phải đứng ở chính giữa.

Trấn Thành từng nhận xét Dương có khả năng biết phần nào mình cần giữ, phần nào nên dành cho người khác. Một người đủ tin vào khả năng của mình sẽ không nhất thiết phải giành lấy tất cả những spotlight đẹp nhất.

Có lẽ The Icon Leader, giải thưởng do chính những anh trai tham gia chương trình lựa chọn, cũng vì thế mà mang một ý nghĩa khác với một thứ hạng. Ngôi vị á quân với 3.532.347 lượt bình chọn từ người hâm mộ - một con số rất lớn nếu đặt trên bảng điện tử, nhưng với Dương Domic, điều khiến con số ấy trở nên có ý nghĩa lại nằm ở một nơi khác.

“Ngày hôm nay thật may mắn khi mà niềm tin của em và niềm tin của mọi người đều giống nhau” – Dương Domic phát biểu trên sân khấu nhận giải.

Có một câu Dương Domic nói sau đêm chung kết "Tinh hà say hi" khiến câu chuyện về chiếc cúp trở nên nhỏ lại. Anh nói tối hôm đó mình sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút, ôm chiếc cúp đi ngủ. Rồi sáng hôm sau thức dậy, anh sẽ đặt những chiếc cúp ở một nơi thật đẹp. Và… đi tiếp.

Dương Domic dành lời cảm ơn đến những khán giả, anh em đã đồng hành cùng mình

Một người vừa thắng The Icon Leader (do 24 anh trai bình chọn), vừa nhận danh hiệu Ánh sáng tinh hà (do Ban tổ chức trao), vừa nhận 3.532.347 phiếu bầu từ khán giả để trở thành Á quân "Tinh hà say hi" 2026 hoàn toàn có thể nói rất nhiều về chiến thắng. Nhưng Dương Domic lại nói về ngày mai. Có lẽ bởi anh đã đi qua đủ nhiều những ngày mà ngày mai chưa chắc chắn.

Ngày trước, Dương có thể chỉ có niềm tin của mình. Anh từng nói khát khao bên trong mình “chưa bao giờ tắt”. Có lẽ chính khát khao ấy đã giữ anh lại qua những năm tháng mà mọi thứ bên ngoài chưa cho anh nhiều lý do để tiếp tục. Cho đến đêm chung kết "Tinh hà say hi", niềm tin ấy gặp được niềm tin của hàng triệu khán giả. Anh cảm ơn ê-kíp, những người anh em làm nhạc, Domich Entertainment. Anh gọi Dopamine là “gia đình thứ hai” và nói về những người đã cùng mình ngày đêm tạo ra âm nhạc.

Những phần trình diễn ấn tượng của Dương Domic tại "Tinh hà say hi 2026"

Dương Domic cũng chia sẻ về những mục tiêu tiếp theo. Album phòng thu đầu tiên. Album vật lý. Một concert riêng. Những cuộc gặp gỡ Dopamine trên khắp Việt Nam. Những chuyến đi xa hơn để tìm thêm câu chuyện, trải nghiệm và chất liệu cho âm nhạc.

Nghe có vẻ “tham công tiếc việc” nhưng có lẽ với một người từng nói sự nghiệp của mình không thay đổi “sau một đêm” mà thay đổi từng ngày, từng bước nhỏ, thì đó chỉ là những chương tiếp theo.