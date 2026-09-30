ANTD.VN - Phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng qua hệ thống ngân hàng.

Theo Thượng tá Nguyễn Hào Hùng - Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế, trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, các dịch vụ tài chính – ngân hàng trực tuyến đã mang lại những tiện ích vượt trội cho đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi đó là những nguy cơ, thách thức lớn về an ninh an toàn thông tin.

TS Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế quốc dân phát biểu tại chương trình

Thời gian qua, tình hình tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng qua hệ thống ngân hàng đang có xu hướng diễn biến hết sức phức tạp. Đối tượng mà các kẻ xấu hướng tới không chỉ là người lao động, mà còn có cả các bạn sinh viên – những người trẻ tiếp cận công nghệ nhanh nhưng đôi khi còn thiếu cảnh giác và kinh nghiệm thực tế.

Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật – Giảng viên Học viện An ninh nhân dân chia sẻ chuyên đề “Thực trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các phương thức, thủ đoạn mới”

Nhận thức rõ điều đó, với mục đích dựng ‘lá chắn’ cho sinh viên bảo vệ an toàn tài sản trên nền tảng số, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Học viện An ninh nhân dân Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng qua hệ thống ngân hàng.

Trao quà tặng cho sinh viên trả lời đúng câu hỏi trong các phần trò chơi

Tại buổi tuyên truyền, TS Vũ Trí Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế quốc dân đã chia sẻ về trường hợp một sinh viên nhà trường bị ‘bắt cóc online’; qua đó, đề nghị sinh viên cần chú trọng, đề cao cảnh giác, lắng nghe ý kiến chuyên gia để tự phòng cho chính mình bởi trên “không gian số” - nơi chúng ta giao dịch và kết nối hàng ngày, sự cảnh giác, hiểu biết pháp luật cùng các kỹ năng an toàn tài chính là “lá chắn” vững chắc bảo vệ tài sản của chính mình.

Sinh viên đặt câu hỏi trao đổi với báo cáo viên

Sau phần khai mạc, Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhật – Giảng viên Học viện An ninh nhân dân đã chia sẻ chuyên đề “Thực trạng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và các phương thức, thủ đoạn mới”, nêu bật bức tranh thực trạng, nhận diện các cạm bẫy lừa đảo công nghệ cao và kịch bản tâm lý tội phạm.

Với phong cách tiếp cận trẻ trung, gần gũi từ những clip ngắn, game vui có thưởng đến cách trao đổi, TS. Trung tá Nguyễn Văn Nhật đã đưa đến cho các bạn sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân 13 phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến; cách thức phòng ngừa...

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Theo TS Nguyễn Văn Nhật, trong thời đại không gian số kết nối không giới hạn, chỉ với một cú nhấp chuột hay một thao tác chạm, chúng ta đã có thể tiếp cận vô vàn tiện ích. Nhưng phía sau những tiện ích ấy cũng là những cạm bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng nhận diện chân dung tội phạm và thấu hiểu các kịch bản tâm lý trên không gian mạng chính là "lá chắn" vững chắc nhất để mỗi chúng ta tự bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình.

Không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, các sinh viên tham gia chương trình còn tích cực trao đổi, đặt câu hỏi với báo cáo viên về những tình huống, phương thức, thủ đoạn lừa đảo mà bản thân có thể gặp phải trong thực tế. Những câu hỏi sát với thực tiễn học tập, sinh hoạt và giao dịch trên môi trường số đã tạo không khí trao đổi cởi mở, giúp báo cáo viên kịp thời giải đáp, hướng dẫn sinh viên cách nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân.

Cũng tại buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, đại diện VietinBank - Chi nhánh Hai Bà Trưng hướng dẫn giải pháp kỹ thuật, thói quen an toàn tài chính và bảo vệ tài sản trên không gian số.