Đừng để mạng xã hội dẫn trẻ em đến sự nguy hiểm bất ngờ

ANTD.VN - Sự cảnh giác của người lái xe taxi đã giải cứu thành công cháu bé 14 tuổi bị cuốn vào bẫy lừa trên mạng nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho bố mẹ khi để con sử dụng điện thoại thông minh quá sớm mà "quên" hướng dẫn, đồng hành.

Ngày 1-10, Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận trình báo của anh Dương Đình T, làm nghề lái taxi về việc đang trên hình trình đưa cháu C.H.P (SN 2012), trú tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh ra Phú Thọ để gặp một người bạn mà cháu quen qua mạng.

Quá trình di chuyển, anh T thấy có nhiều dấu hiệu bất thường không phù hợp với tâm sinh lý của một đứa trẻ 14 tuổi.

Theo anh T, cháu P có xin phép bố mẹ đi gặp người bạn ở Phú Thọ. Anh T đã khéo léo mươn điện thoại với lý do có định vị để… đi cho dễ và nhận ra được những tin nhắn nhạy cảm trong đó.

Cha mẹ nên đồng hành, hướng dẫn khi cho con sớm sử dụng điện thoại thông minh (ảnh minh họa)

Anh T phát hiện cháu P có trao đổi với một người quen trên mạng với nội dung không phù hợp với lứa tuổi, trong đó đối tượng đã gửi cho cháu các đường link chứa nội dung độc hại, hướng dẫn cháu thực hiện những hành vi không phù hợp và đề nghị cháu gửi lại các hình ảnh, video nhạy cảm.

Đáng chú ý, trong các cuộc trò chuyện, hai bên sử dụng cách xưng hô như vợ chồng và thường xuyên trao đổi về những vấn đề nhạy cảm, khiến cháu bị cuốn vào mối quan hệ trên mạng. Đối tượng còn gửi định vị tại Phú Thọ, hướng dẫn cháu di chuyển đến địa điểm này để gặp mặt.

Do tin tưởng người quen trên mạng, cháu P đã có ý định tự bắt taxi đi Phú Thọ.

Điều đáng lưu ý là khi anh T thử liên hệ trực tiếp với người này qua Zalo thì không thể thực hiện cuộc gọi. Chính những dấu hiệu bất thường trên khiến anh T nhận thấy có nguy cơ đối với cháu và quyết định đưa cháu đến Công an phường Thành Sen để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã xác minh, liên hệ với gia đình và thông báo để mẹ cháu đến đón. Cháu P sau đó đã được gia đình đón về an toàn.

Theo chuyên gia tâm lý, trẻ em thường chưa có đầy đủ khả năng nhận diện và đánh giá nguy cơ trên không gian mạng. Một đối tượng xấu có thể bắt đầu bằng những lời hỏi han, quan tâm, trò chuyện mỗi ngày; sau đó từng bước tạo sự tin tưởng, chuyển sang những nội dung nhạy cảm, gửi đường link độc hại, yêu cầu hình ảnh riêng tư, định hướng hành vi và cuối cùng dụ dỗ trẻ rời khỏi gia đình để gặp mặt trực tiếp.

Đáng lo ngại hơn, trẻ có thể nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người bạn cùng tuổi, trong khi thực tế thông tin, hình ảnh và danh tính của người ở phía bên kia màn hình có thể hoàn toàn không đúng sự thật.

Một chiếc smartphone có thể giúp trẻ học tập và khám phá thế giới. Nhưng khi được trao cho trẻ quá sớm mà thiếu sự đồng hành của người lớn, chiếc điện thoại ấy cũng có thể trở thành cánh cửa để những người xa lạ tiếp cận, tác động và thao túng trẻ.

Vì vậy, cha mẹ không nên cho trẻ sử dụng smartphone quá sớm khi trẻ chưa đủ khả năng nhận biết và tự bảo vệ mình trước các nguy cơ trên Internet. Nếu trẻ sử dụng điện thoại, cha mẹ cần thiết lập nguyên tắc sử dụng rõ ràng, hướng dẫn trẻ về quyền riêng tư, bảo mật tài khoản và cách xử lý khi gặp người lạ.

Dạy trẻ tuyệt đối không tự ý gặp người quen trên mạng, không đi đến địa điểm do người lạ gửi hoặc hướng dẫn, kể cả khi người đó tự nhận là bạn bè, người yêu hay người cùng độ tuổi.

Không cung cấp địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại, vị trí hiện tại hoặc thông tin của gia đình cho người lạ trên mạng. Không gửi hình ảnh, video riêng tư; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ.

Khi trẻ nhận được tin nhắn có nội dung nhạy cảm, bị yêu cầu giữ bí mật, bị đe dọa hoặc dụ dỗ làm điều mình không muốn, hãy lập tức dừng tương tác và nói với cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy.