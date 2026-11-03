“Đứng dậy” thành công và hỗ trợ 15 người có việc làm, thu nhập ổn định

ANTD.VN -Từng có quá khứ buồn, nhưng anh Nguyễn Viết Đô (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, TP Hà Nội), đã đứng dậy trên nền tảng sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương; và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh đang tìm kiếm nghề nghiệp khác…

Anh Nguyễn Viết Đô là minh chứng rõ nét cho sự thành công của mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)”, mà xã Liên Minh đang triển khai.

Xã Liên Minh luôn chú trọng công tác quản lý, giáo dục người có quá khứ lầm lỗi

Đại diện Công an xã Liên Minh cho biết, triển khai mô hình, đơn vị đã tham mưu và thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo ANTT góp phần làm giảm tình hình phạm pháp hình sự, các đối tượng trong diện quản lý thường xuyên được gọi hỏi, cảm hóa giáo dục, có chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và cam kết không tái phạm.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đến nhân dân trên địa bàn xã. Nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong án phạt tù; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong án phạt tù.

Xưởng gỗ của anh Nguyễn Viết Đô tại công ăn, việc làm cho nhiều người dân địa phương

Cùng với đó là tổ giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, làm tốt công tác quản lý người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tài hòa nhập cộng đồng. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp nhận, gúp đỡ tạo điều kiện, việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng…

Điển hình phải kể đến trường hợp anh Nguyễn Viết Đô; được sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các cấp chính quyền, lực lượng Công an cơ sở và cộng đồng, anh Đô đã xóa bỏ tự ti, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống mà mạnh dạn thành lập Công ty TNHH, tạo công ăn việc làm, thu nhập kinh tế cho cá nhân, gia đình và đặc biệt anh đã phát triển cơ sở sản xuất gỗ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định từ 10 đến 15 triệu đồng cho 15 lao động khác, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Quyết tâm, nỗ lực và thành công bước đầu của anh Nguyễn Viết Đô đã góp phần quan trọng để xã Liên Minh có thêm những kết quả trong công tác xây dựng, phát huy sức mạnh phong trào người dân bảo vệ an ninh, trật tự.