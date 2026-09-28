Dũng cảm lao vào bảo vệ vợ chồng chủ nhân, chú chó bị gấu cắn chết

ANTD.VN - Con gấu tấn công đã khiến một cặp vợ chồng ở bang California của Mỹ bị thương nặng. Chú chó dũng cảm bảo vệ họ khỏi con vật hung dữ đã bị gấu cắn chết.

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Theo tờ San Francisco Chronicle, sáng sớm 19-9, ông Jeff Wilson, sống tại một vùng nông thôn ở phía bắc California, đã thả chú chó Cassie ra ngoài.

Sau đó, khi ông Jeff Wilson đi ra ngoài để đưa Cassie vào nhà, thì một con gấu bất ngờ xuất hiện, húc mạnh ông vào vách nhà, làm nạn nhân gãy hai xương sườn.

Vợ ông, bà Mallory Wilson, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của cuộc vật lộn liền chạy ra ngoài, chứng kiến ​​một cảnh tượng kinh hoàng. Con gấu ngoạm chặt Cassie trong miệng, còn chồng bà bị chảy máu đang nằm dưới đất.

Bà Mallory lập tức dùng đồ làm vườn để đánh vào con gấu. Con vật hung dữ xô ngã bà và cắn vào sau đầu, gây thương tích ở vùng cổ, trước khi bỏ chạy.

Theo thông tin từ chiến dịch gây quỹ GoFundMe cho cặp vợ chồng này, chú chó của gia đình ông Jeff Wilson đã chết, hai ngày sau vụ tấn công do các vết thương quá nặng.

“Ông Jeff bị gãy hai xương sườn cùng nhiều vết cắn và vết cào xước, trong khi bà Mallory bị thương nặng ở vùng đầu và mặt, cùng các vết cắn và vết thương khác. Cả hai hiện đang phải tiếp tục điều trị y tế”, bạn bè của họ viết trong lời kêu gọi quyên góp trực tuyến cho cặp vợ chồng này.

“Họ là những người vô cùng yêu quý động vật; chính vì vậy, cuộc chạm trán hiếm hoi này cùng cái chết của Cassie đã để lại nỗi đau xót vô hạn. Cassie là một thành viên được cả gia đình hết mực yêu thương, và ngay khoảnh khắc ông Jeff cần đến sự bảo vệ nhất, chú chó nhỏ này đã dũng cảm lao ra chắn giữa chủ nhân và con gấu”, lời kêu gọi viết tiếp.

Vụ tấn công ở phía Bắc bang California này diễn ra trong bối cảnh các vụ xung đột giữa gấu và con người đang gia tăng mạnh mẽ trên khắp miền Tây nước Mỹ. Trong một số trường hợp, biến đổi khí hậu làm thu hẹp nguồn thức ăn tự nhiên, buộc loài gấu phải tìm đến các khu dân cư để kiếm ăn trước khi bước vào mùa ngủ đông.