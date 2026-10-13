Đưa văn hóa doanh nghiệp trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

ANTD.VN - Sáng 13/10, Báo Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) tổ chức Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững” tại Hà Nội.

Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn hóa (1957 – 2027).

Diễn đàn được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thu hút khoảng 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ: “Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôi cũng rất vui khi có cơ hội được chia sẻ với quý vị, doanh nghiệp, cá nhân về công nghiệp văn hóa, những giá trị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cố gắng thực hiện và tầm quan trọng để phát triển văn hóa cho doanh nghiệp, đây là một quá trình dài. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau có những bước phát triển khởi đầu về ngành công nghiệp văn hóa qua những hành động cụ thể để đóng góp vào sự phát triển tích cực của đất nước”.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc diễn đàn

Với mục tiêu tạo dựng không gian đối thoại đa chiều, diễn đàn tập trung nhận diện những yêu cầu mới trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp đưa văn hóa trở thành một bộ phận thiết yếu trong chiến lược phát triển.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa đã chia sẻ về thực trạng triển khai văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo đó, ông cho biết dựa trên một nghiên cứu của Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI và Blue C công bố cuối năm 2025, khảo sát trên 505 doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy điểm trung bình về mức độ trưởng thành trong thực thi văn hóa doanh nghiệp đạt 43,84 điểm, tương đương mức độ 4 trên thang 6 cấp, tăng 4,12 điểm so với năm 2024.

Tuy nhiên, với 48,51% doanh nghiệp được khảo sát đạt cấp độ trưởng thành từ mức 4 trở lên, tỷ lệ đạt 2 cấp độ cao nhất là 27,9%. Có thể nhìn những con số này hơn cả 2 chiều, văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng được quan tâm. Nhưng khoảng cách giữa nhận thức và quản trị về văn hóa, từ việc xây dựng giá trị cốt lõi đến đưa những giá trị ấy thành hành vi thường ngày còn khá lớn.

Qua đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để văn hóa trở thành nguồn năng lực thực sự của doanh nghiệp, không phải chỉ dừng ở khẩu hiệu, bộ nhận diện, quy ước treo trên tường hay các hoạt động phong trào.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa chia sẻ về thực trạng triển khai văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

Phần I của Diễn đàn gồm các tham luận chuyên sâu, tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: “Văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới” và “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số”. Phiên I tập trung phân tích vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với chất lượng tăng trưởng, năng suất, tinh thần doanh nhân, khát vọng phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, các nội dung tham luận ở phiên II hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và hiệu quả đổi mới. Từ đó, những cách tiếp cận phù hợp được gợi mở để doanh nghiệp phát huy nguồn lực con người, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Báo Văn hóa và Đại học Intracom đã góp phần mở rộng hoạt động kết nối, hợp tác giữa cơ quan báo chí và cơ sở giáo dục, đào tạo.

Phần II của Diễn đàn là phiên thảo luận với chủ đề “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Từ bản sắc doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh”.

Phiên thảo luận do TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), điều phối, với sự tham gia của TS. Trần Đình Thiên; ông Hồ Anh Tuấn; TS. Chử Đức Hoàng; ông Lê Quang Vũ và ông Nguyễn Quốc Tư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom.

Phiên thảo luận hướng tới làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi, đề cao đạo đức kinh doanh, tăng cường trách nhiệm xã hội, phát huy vai trò của người lãnh đạo và lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển.

Diễn ra đúng dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Diễn đàn góp phần khẳng định vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy tinh thần kinh doanh có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chủ động hội nhập.

Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hợp tác, Diễn đàn hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quản trị, khuyến khích nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.