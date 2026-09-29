Đưa tiện ích số đến với người dân ở từng khu dân cư

ANTD.VN - Không chỉ tuyên truyền trên diện rộng, Công an phường Yên Sở (TP Hà Nội) trực tiếp xuống từng khu dân cư, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt, cập nhật tài khoản an sinh xã hội và khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Cách làm “cầm tay chỉ việc” đang giúp người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số.

Tận tình hướng dẫn từng người dân

Ngày 28-9, tại Tổ dân phố Hưng Phúc, Công an phường Yên Sở tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt, cập nhật tài khoản an sinh xã hội và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Thay vì chỉ cung cấp thông tin, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến khu dân cư, gặp gỡ, hướng dẫn từng trường hợp. Với mỗi người dân, lực lượng Công an phường kiểm tra tình trạng tài khoản, hướng dẫn kích hoạt, đăng nhập, cập nhật thông tin và khai thác những tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hướng dẫn cài đặt kích hoạt điện tử và tài khoản ASXH và ứng dụng báo cháy 114 tại TDP Hưng Phúc

Kết quả, lực lượng Công an phường Yên Sở đã tuyên truyền, hướng dẫn khoảng 120 hộ dân; hỗ trợ kích hoạt 23 tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn 193 trường hợp cài đặt, cập nhật, sử dụng tài khoản an sinh xã hội và hỗ trợ 230 người thực hiện các tiện ích, dịch vụ trên ứng dụng VNeID.

Tại các điểm tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ cũng trực tiếp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng. Với những trường hợp đã có tài khoản nhưng chưa sử dụng thường xuyên, lực lượng Công an hướng dẫn lại từng thao tác, giúp người dân hiểu cách đăng nhập và khai thác các chức năng cần thiết.

Đáng chú ý, với người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, cán bộ, chiến sĩ dành thời gian hướng dẫn chậm rãi theo từng bước. Mục tiêu không chỉ hoàn thành thao tác ngay tại điểm hỗ trợ mà quan trọng hơn là để người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.

Từ việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến sử dụng thực tế các tiện ích trên VNeID là một khoảng cách không nhỏ, nhất là với những người chưa quen với môi trường số. Vì vậy, việc trực tiếp đến khu dân cư, hỗ trợ từng trường hợp có ý nghĩa thiết thực, giúp tháo gỡ những khó khăn cụ thể mà người dân đang gặp phải.

Thông qua hướng dẫn trực tiếp, người dân được tiếp cận các nội dung liên quan đến tài khoản an sinh xã hội, các thủ tục hành chính và tiện ích được tích hợp trên VNeID. Khi cần thiết, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thao tác trên điện thoại của người dân, đồng thời giải thích để họ có thể chủ động thực hiện ở những lần sau.

Cách làm này cũng góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng. Những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ không bị đứng ngoài quá trình chuyển đổi số mà được hỗ trợ để từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các dịch vụ điện tử.

Hướng dẫn cài đặt kích hoạt điện tử và tài khoản ASXH và ứng dụng báo cháy 114 tại TDP Hưng Phúc

Theo Công an phường Yên Sở, mục tiêu của hoạt động không chỉ dừng ở việc hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mà hướng tới việc giúp người dân biết và sử dụng thường xuyên các tiện ích phù hợp với nhu cầu. Khi những thao tác vốn xa lạ trở thành kỹ năng quen thuộc, VNeID sẽ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ người dân trong đời sống hằng ngày.

Đưa dịch vụ số đến gần đời sống nhân dân

Từ kết quả ra quân tại Tổ dân phố Hưng Phúc, Công an phường Yên Sở tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan rà soát, tuyên truyền, hỗ trợ những trường hợp chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử hoặc còn gặp khó khăn khi sử dụng VNeID.

Điểm đáng ghi nhận trong cách làm của Công an phường Yên Sở chính là sự chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang hỗ trợ trực tiếp, giải quyết từng nhu cầu cụ thể của người dân. Mỗi tài khoản được kích hoạt, mỗi thao tác được hướng dẫn thành công không chỉ thêm một người tiếp cận dịch vụ số, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng các tiện ích điện tử trong cộng đồng.

Khi chuyển đổi số được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, ngay tại từng tổ dân phố, từng gia đình, những tiện ích trên môi trường điện tử sẽ không còn xa lạ. Đó cũng là cách để công nghệ thực sự đi vào đời sống, phục vụ người dân thuận tiện hơn và góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân trên địa bàn.