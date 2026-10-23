Đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến từng khu dân cư

ANTD.VN - Tổ chức tuyên truyền vào buổi tối tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 phối hợp Công an phường Thanh Xuân, Hà Nội giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lớp tuyên truyền cho cư dân của TDP số 43, 51 phường Thanh Xuân tại sân Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 51

Linh hoạt thời gian, địa điểm để người dân dễ tiếp cận

Tối 21-10-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Thanh Xuân tổ chức đồng thời 2 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khoảng 250 người dân thuộc 3 tổ dân phố trên địa bàn.

Cụ thể, lớp tuyên truyền dành cho Tổ dân phố số 41 được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân. Lớp còn lại dành cho người dân Tổ dân phố số 43 và 51, diễn ra tại sân Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 51, khu E, phường Thanh Xuân.

Việc tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối, tại địa điểm sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng dân cư là cách làm thiết thực, tạo điều kiện để người dân tham gia mà không ảnh hưởng nhiều đến công việc thường ngày. Đối tượng tuyên truyền không chỉ có các hộ gia đình mà còn bao gồm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng dân phòng và những người trực tiếp tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn.

Báo cáo viên Đội CC&CNCH khu vực số 13 trả lời các câu hỏi, thắc mắc về những kiến thức về PCCC và CNCH

Hoạt động nằm trong nỗ lực tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo đảm an toàn PCCC. Thay vì chỉ phổ biến quy định, các lớp tuyên truyền tập trung vào những tình huống thực tế có thể xảy ra trong sinh hoạt, kinh doanh, giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và biết cách xử lý khi có sự cố.

Hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy ban đầu, thoát nạn an toàn

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2026 đến nay, phân tích những vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đó, người dân được nhận diện các nguy cơ thường gặp tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời tìm hiểu những quy định cơ bản của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Lớp tuyên truyền cho cư dân của TDP số 41 phường Thanh Xuân được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng chung cư 262 Nguyễn Huy Tưởng

Nội dung tuyên truyền được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống. Các báo cáo viên đưa ra những tình huống giả định, phân tích nguyên nhân, nguy cơ cháy lan và hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện cháy mới phát sinh. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách tổ chức dập lửa ban đầu trong điều kiện bảo đảm an toàn, cũng như các biện pháp thoát nạn khi xảy ra cháy tại nơi ở và nơi làm việc.

Một nội dung quan trọng được nhấn mạnh là kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc. Người dân được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh, lựa chọn lối thoát phù hợp, tránh những khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người gặp khó khăn khi có thể thực hiện an toàn. Bên cạnh đó, các kỹ năng sơ cứu ban đầu đối với người bị ảnh hưởng bởi sự cố cháy, nổ cũng được phổ biến nhằm giúp người dân chủ động hơn khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trong quá trình trao đổi, nhiều câu hỏi liên quan đến việc xử lý các sự cố thường gặp tại gia đình và cơ sở kinh doanh đã được người dân nêu ra, thảo luận và giải đáp cụ thể. Cách truyền đạt trực quan, gắn với những tình huống gần gũi giúp các kiến thức chuyên môn trở nên dễ tiếp thu, có khả năng áp dụng vào thực tế.

Thông qua các lớp tuyên truyền, nhận thức và kỹ năng PCCC của người dân tiếp tục được củng cố; đồng thời nâng cao ý thức chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là cơ sở để phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngay từ từng hộ gia đình, tổ dân phố.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an phường tổ chức tuyên truyền tại các tổ dân phố còn lại trên địa bàn các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, lấy người dân làm trung tâm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, việc đưa kiến thức đến từng khu dân cư không chỉ góp phần nâng cao khả năng xử lý sự cố mà còn tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động. Mỗi người dân chủ động phòng cháy, mỗi gia đình sẵn sàng phương án thoát nạn sẽ góp phần hình thành thế trận PCCC tại chỗ vững chắc, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.