Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân qua “Nhà họp số”

ANTD.VN - Ngày 18-9, phường Cầu Giấy (Hà Nội) ra mắt và đưa vào vận hành mô hình “Nhà họp số” tại các khu dân cư, từng bước đưa chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kết nối, điều hành của chính quyền đến gần người dân hơn.

Không chỉ là việc trang bị thêm máy tính, đường truyền hay thiết bị họp trực tuyến, mô hình hướng tới một mục tiêu thiết thực hơn: để người dân có thể tiếp cận, sử dụng các tiện ích số ngay tại nơi mình sinh sống, nhất là những người còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ.

Lễ ra mắt được tổ chức tại điểm sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 2, số 122-124 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy. Tại đây, UBND phường tổ chức kết nối họp trực tuyến với điểm cầu Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 23, đồng thời để người dân trực tiếp trải nghiệm việc thực hiện thủ tục hành chính tại “Nhà họp số”.

Để chuyển đổi số thực sự đến với người dân

Trong quá trình chuyển đổi số, việc đưa các dịch vụ công lên môi trường trực tuyến là một bước quan trọng. Tuy nhiên, với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi hoặc những người chưa quen với các thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh, việc thực hiện một thủ tục trực tuyến vẫn có thể là một trở ngại.

Từ thực tế đó, phường Cầu Giấy xác định chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc xây dựng hạ tầng, mà quan trọng là phải có người hướng dẫn, hỗ trợ để công nghệ thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân.

Lãnh đại UBND phường Cầu Giấy trao quyết định vận hành "Nhà họp số" cho các Tổ dân phố

Trước khi triển khai mô hình “Nhà họp số”, UBND phường đã khảo sát hiện trạng các Nhà văn hóa trên địa bàn, từ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền Internet đến khả năng khai thác tại từng địa điểm. Trên cơ sở đó, phường ban hành Kế hoạch số 212 ngày 5/6/2026 về triển khai mô hình.

Tại các nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng, Internet được lắp đặt; máy tính, máy in và các thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến được đưa về cơ sở. Theo phương án triển khai, 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được trang bị thiết bị để phục vụ người dân tại các tổ dân phố.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phường thành lập 27 Tổ chuyển đổi số cộng đồng; tổ chức tập huấn kỹ năng số trực tiếp trên máy tính cho 100% cán bộ cơ sở và thành viên các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Trong đó, nội dung được chú trọng là kỹ năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy phát biểu tại Lễ ra mắt "Nhà họp số"

Tại những điểm này, người dân có thể được hướng dẫn tra cứu hồ sơ, sử dụng tài khoản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tiếp cận các nền tảng số và làm quen với những thao tác công nghệ thiết yếu. Các Tổ chuyển đổi số cộng đồng cũng bố trí lịch trực, thông báo tới người dân để khi có nhu cầu có thể đến nhận được sự hỗ trợ.

Cách làm này giúp khoảng cách giữa người dân và dịch vụ công trực tuyến được thu hẹp theo một cách gần gũi: thay vì phải tự mình tìm hiểu từng thao tác hoặc đi đến trụ sở phường để được hướng dẫn, người dân có thể đến ngay điểm sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư và được hỗ trợ.

Gần dân hơn từ những kết nối số

“Nhà họp số” không chỉ hướng tới việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn mở ra một phương thức kết nối mới giữa chính quyền phường với cơ sở.

Trước mắt, hai phòng họp giao ban trực tuyến được triển khai tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 23. Đây là hai tổ dân phố có khoảng cách đến trụ sở phường xa nhất, được lựa chọn để thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi tiếp tục hoàn thiện mô hình.

“Nhà họp số” không chỉ hướng tới việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn mở ra một phương thức kết nối mới giữa chính quyền phường với cơ sở

Thông qua kết nối trực tuyến, cán bộ cơ sở có thể tham gia các cuộc họp, giao ban mà không phải mất nhiều thời gian di chuyển về trụ sở phường. Điều này càng có ý nghĩa trong những ngày thời tiết không thuận lợi, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công việc ở cơ sở.

Từ một điểm cầu tại phường, thông tin cũng có thể được kết nối đến nhiều khu dân cư. Theo đại diện phường Cầu Giấy, hội trường phường hiện có sức chứa khoảng 300 đại biểu. Khi các Nhà họp số được kết nối, những hoạt động như học nghị quyết, tiếp xúc cử tri… sẽ có thêm điều kiện để đông đảo người dân tham gia ngay tại khu dân cư.

Trong bối cảnh việc sắp xếp tổ dân phố khiến quy mô dân số, số hộ dân tại một số địa bàn tăng lên, việc ứng dụng công nghệ cũng được kỳ vọng hỗ trợ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, đồng thời giúp thông tin từ phường đến tổ dân phố được truyền tải nhanh chóng, thông suốt hơn.

Điều đáng chú ý trong cách triển khai “Nhà họp số” tại phường Cầu Giấy là xác định rõ: thiết bị được đầu tư không phải để “trưng bày”, mà phải được khai thác và vận hành vì nhu cầu thực tế của người dân.

Cắt băng ra mắt "Nhà họp số"

Phát biểu tại lễ ra mắt, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh, để mô hình đi vào thực tế, đầu tư hạ tầng phải đi cùng chuẩn bị nhân sự; trang bị thiết bị phải gắn với tổ chức vận hành; chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của người dân.

Các tổ dân phố, Tổ chuyển đổi số cộng đồng được đề nghị chủ động duy trì hoạt động theo lịch, khai thác đúng công năng thiết bị, thường xuyên hỗ trợ người dân và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành. Các phòng, ban chuyên môn của phường tiếp tục đồng hành cùng cơ sở, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân.

Người dân trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại "Nhà họp số"

Bởi suy cho cùng, giá trị của một mô hình chuyển đổi số không nằm ở số lượng thiết bị được trang bị, mà ở việc những thiết bị ấy có thực sự được sử dụng, người dân có thực sự được hỗ trợ và những tiện ích mà công nghệ mang lại có thực sự giúp cuộc sống thuận tiện hơn hay không.

Từ một điểm sinh hoạt cộng đồng, một chiếc máy tính, một đường truyền Internet hay một cuộc họp trực tuyến, “Nhà họp số” đang mở thêm một cách để chính quyền đến gần người dân. Khi người dân có thể tìm đến một địa chỉ quen thuộc trong khu dân cư để được hướng dẫn, giải đáp và thực hiện các thao tác số cần thiết, chuyển đổi số khi đó không còn là câu chuyện của công nghệ, mà trở thành một phần của công tác phục vụ nhân dân.

Phường Cầu Giấy cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, đánh giá hiệu quả vận hành và từng bước hoàn thiện mô hình theo hướng thiết thực, dễ sử dụng, gần dân. Đây cũng là cách để tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực ngay từ cơ sở.