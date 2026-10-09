Đưa 135 "mắt thần" vào phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự

ANTD.VN - Chiều 9-10, Công an xã Tam Hưng, Hà Nội long trọng tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa phương thức quản lý địa bàn và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HDND, UBND xã Tam Hưng tham dự lễ ra mắt

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về hành động triển khai thực hiện Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”, trước bối cảnh địa bàn xã rộng, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và lưu lượng người, phương tiện ngày càng gia tăng, Công an xã Tam Hưng đã chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức khảo sát thực địa. Qua khảo sát, lực lượng chức năng đã xác định các vị trí trọng điểm, lập dự toán lắp đặt 135 mắt camera và được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Đại úy Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng nhấn mạnh, Trung tâm camera giám sát không đơn thuần là nơi theo dõi hình ảnh mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc và phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Để hệ thống phát huy hiệu quả thiết thực, Công an xã xác định tập trung quản lý, vận hành đúng quy định, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, quản lý chặt chẽ việc khai thác hình ảnh và tuyệt đối không để xảy ra lộ lọt thông tin.

Chính thức đưa trung tâm chỉ huy camera số xã Tam Hưng đi vào hoạt động

Lực lượng công an sẽ chủ động khai thác dữ liệu phục vụ tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để từng bước hoàn thiện phương thức quản lý trên môi trường số.

Việc thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động để kịp thời đề xuất sửa chữa, nâng cấp cũng được chú trọng nhằm giúp hệ thống ngày càng ổn định, đồng bộ.

Đồng chí Trưởng Công an xã khẳng định, dù công nghệ là công cụ và dữ liệu là nguồn lực, nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định; do đó đơn vị sẽ gắn công nghệ với công tác nghiệp vụ để mỗi hình ảnh thu được đều góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Hình ảnh thực tế truyền về từ các vị trí lắp đặt camera trên địa bàn xã

Tại chương trình, đại diện đơn vị kỹ thuật cũng đã giới thiệu chi tiết về hệ thống truyền dẫn, máy chủ và thiết bị lưu trữ của Trung tâm. Trung tâm điều hành được trang bị khả năng quan sát hình ảnh trực tiếp, tìm kiếm, trích xuất hình ảnh khi cần thiết, hỗ trợ nhận diện phương tiện, biển số cùng các tính năng kỹ thuật khác và được triển khai phương án bảo mật dữ liệu an toàn...

Đơn vị kỹ thuật giới thiệu chi tiết về hệ thống truyền dẫn, máy chủ và thiết bị lưu trữ của Trung tâm

Các đại biểu tham dự đã được trực tiếp theo dõi quá trình chạy thử hệ thống, quan sát hình ảnh thực tế truyền về từ các vị trí trên địa bàn và chứng kiến cán bộ vận hành thao tác trích xuất dữ liệu phục vụ nghiệp vụ.

Việc đưa Trung tâm Camera giám sát đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, qua đó góp phần hiện đại hóa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa tội phạm và từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số tại cơ sở.