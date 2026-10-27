Du lịch Thanh Hóa mùa thấp điểm: Giảm giá các dịch vụ tới 70%

ANTD.VN - Với 44 doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất tới 70%, Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch mùa thấp điểm.

Chương trình được triển khai nhằm thu hút khách trong những tháng cuối năm, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh khi lượng khách giảm sau mùa du lịch biển.

Tham gia chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm của Thanh Hóa có 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, 16 doanh nghiệp lữ hành, 6 nhà hàng và 2 khu, điểm du lịch. Các khu lưu trú, nghỉ dưỡng áp dụng chương trình giảm giá trải dài từ Sầm Sơn tới Tĩnh Gia, Hạc Thành...

Trong đó có nhiều đơn vị lưu trú nổi tiếng như FLC Sầm Sơn, Flamingo Hải Tiến, Melia Vinpearl Thanh Hóa, Lasong Sầm Sơn... với mức giảm khá sâu, tới 70%, tùy địa điểm và chương trình áp dụng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, đa dạng hóa sản phẩm là giải pháp quan trọng để giảm tính mùa vụ. Thanh Hóa có hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa và các điểm du lịch cộng đồng có thể khai thác quanh năm.

Sau mùa du lịch biển, Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm

Những điểm đến như Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương có thể được kết nối với Sầm Sơn thành các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, lịch sử và trải nghiệm thiên nhiên.

Tại Sầm Sơn, định hướng du lịch bốn mùa đang được cụ thể hóa bằng việc tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm ngoài mùa tắm biển.

Không chỉ ở phường Sầm Sơn, các hoạt động văn hóa, ẩm thực cũng góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch toàn tỉnh.

Trong tháng 11, Thanh Hóa tiếp tục có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm bổ sung điểm hẹn cho người dân và du khách.

Tại phường Sầm Sơn, Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-11 tại Quảng trường biển, kết hợp các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP.

Các sự kiện tại Pù Luông và chuỗi hoạt động văn hóa ở phường Hạc Thành cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách trong hành trình khám phá xứ Thanh.

Dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam trong tháng 11, du khách dự kiến được miễn vé tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ trong hai ngày 23 và 24-11.

Đây là cơ hội để kết nối các điểm đến di sản với sản phẩm nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.