Dự kiến tăng định mức tiết dạy của giáo viên lớp 1 đến 12

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, cụ thể tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học đến THPT từ 1 đến 2 tiết/tuần.

Bộ GD-ĐT dự kiến điều chỉnh tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học.

Theo đó, Dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, cụ thể tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết (từ 23 lên 24 tiết/tuần), tiết dạy của giáo viên cấp THCS tăng 1 tiết (từ 19 lên 20 tiết/tuần), định mức tiết dạy của giáo viên cấp THPT tăng 2 tiết (từ 17 thành 19 tiết/tuần).

Theo Bộ GD-ĐT, việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường.

Điều chỉnh định mức tiết dạy của tổng phụ trách Đội theo hướng quy định trong khoảng từ 6-8 tiết, do hiệu trưởng quyết định số tiết để bảo đảm phù hợp với quy mô trường, lớp, khối lượng công việc. Đồng thời, bỏ quy định giáo viên làm tổng phụ trách Đội các trường có quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần như hiện hành.

Điều chỉnh định mức tiết dạy đối phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu từ 4 tiết/tuần xuống 3 tiết/tuần.

Dự thảo thông tư giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên.

Cụ thể, với cấp tiểu học, dạy 1 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); dạy 2 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp.

Đối với cấp THCS, trường THCS được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp.

Ở cả cấp tiểu học và THCS, ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 1 người làm tổng phụ trách Đội.

Đối với cấp THPT, trường THPT được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Trường THPT chuyên: lớp chuyên được tối đa 3 giáo viên/lớp.