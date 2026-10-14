Dự kiến khoảng 300 hộ dân được đưa ra khỏi quy hoạch Công viên Võ Thị Sáu

ANTD.VN - Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu- trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô dự kiến sẽ đưa ra khỏi quy hoạch 300 hộ dân lân cận.

Phường Bạch Mai (Hà Nội) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu, trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đại diện Ban QLDA Đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai, khu vực nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch hiện nay khoảng 22,45ha, bao gồm một số chức năng chính.

Thứ nhất, đất ngoài phạm vi Công viên có chức năng công cộng đô thị (xây dựng công trình công cộng cấp thành phố) với quy mô 0,94ha theo định hướng quy hoạch phân khu; trạm biến áp 220kV Hai Bà Trưng dự kiến được bố trí tại vị trí khu đất phía Đông Nam Công viên có quy mô dự kiến 0,4ha.

Thứ hai, đất Công viên chuyên đề có Công viên văn hóa, giải trí, thể dục thể thao Võ Thị Sáu, gồm diện tích mặt nước và đất các khu chức năng. Trong đó diện tích mặt nước khoảng 100.997,2m2 chiếm 45% tổng diện tích toàn khu.

Công viên Võ Thị Sáu đang được điều chỉnh quy hoạch

Đất các khu chức năng gồm: Đất Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (9.085,8m2); đất khu đền thờ bà Chúa Hồ (khoảng 421,9m2); đất khai thác dịch vụ (khoảng 20.122,8m2); đất cây xanh công viên tĩnh (khoảng 56.054,1m2); điểm đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện (khoảng 2.891m2); đất giao thông (17.983,3m2).

Tại Hội nghị lấy ý kiến, ông Nguyễn Hoành Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai cho biết trong quá trình quản lý, sử dụng, Công viên Võ Thị Sáu từng tồn tại nhiều bất cập, với các công trình như sân bóng đá, sân tennis, cơ sở dịch vụ và bãi đỗ xe vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công viên.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường tập trung xử lý vi phạm, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý và sử dụng đất.

Điểm thay đổi đáng chú ý là toàn bộ khu vực tổ dân phố 4A, 4B thuộc phường Thanh Nhàn trước đây, nay là tổ 16 phường Bạch Mai, được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch dự kiến của dự án (diện tích sau điều chỉnh còn khoảng 22,45ha).

Phối cảnh Công viên Võ Thị Sáu sau quy hoạch (ảnh: UBND phường Bạch Mai)

Theo ông Dũng, sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định.

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trước đây thuộc UBND TP Hà Nội, nay đã được phân cấp cho UBND phường theo quy định.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nay là Công viên Võ Thị Sáu, được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô hơn 26ha và tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác, dự án phát sinh 14 hạng mục sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng nhưng kéo dài qua nhiều năm, chưa được xử lý dứt điểm.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm từng bước khắc phục những bất cập trong quản lý công viên, đồng thời xác lập lại ranh giới sử dụng đất.