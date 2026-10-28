Dự án khu 4, khu dân cư Bích Động: Người dân mòn mỏi chờ đất và “sổ đỏ”

ANTD.VN - Cả trăm người ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đặt cọc gần chục năm nay tại Dự án Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là phường Việt Yên, TP Bắc Ninh) do Công ty TNHH Nhật Quang (nay là Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc) là chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất cũng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Xuống tiền mua đất thành rước sự bực mình

Do có nhu cầu mua đất để ở, qua tìm hiểu được biết dự án Khu dân cư số 4 phù hợp nhu cầu, vị trí nên nhiều người đã tìm hiểu và ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay quyền lợi vẫn chưa được đảm bảo. Hầu hết các hợp đồng dù chỉ ký kết dưới dạng Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn nhưng đã nộp đến 50%- 95% giá trị của lô đất do tin tưởng tính khả thi của dự án và nhà đầu tư.

Đáng nói, hàng chục người mua đất tại Dự án đã nhiều lần đề nghị được đối thoại với Chủ đầu tư nhưng đều nhận được câu trả lời không thỏa đáng, hoặc những lời hứa hẹn kéo dài năm này qua năm khác từ chủ đầu tư.

Chị N. A. Đ phản ánh, vào tháng 4/2018 chị và Công ty Nhật Quang- nay là Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc đã ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với nội dung "Bên B tự nguyện góp vốn không tính lãi cho Bên A để xây dựng cơ sở Hạ tầng Khu dân cư số 4, Bích Động, tương ứng với số tiền góp vốn đầu tư, sau khi dự án hoàn thành, Bên B sẽ được Bên A bàn giao cho 1 lô đất thuộc quyền sở hữu của Bên B theo quy chuẩn chung được duyệt”.

Theo đó, lô đất mà chị N.A.Đ góp vốn có diện tích 80m2, giá tạm tính gần 900 triệu đồng. Đến năm 2020, chị N.A.Đ đã nộp cho Công ty Nhật Quang số tiền tương đương 95% giá trị lô đất.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đóng 95% giá trị lô đất đến nay, chị N.A.Đ vẫn chưa được Công ty Nhật Quang bàn giao đất cũng như chưa biết khi nào quyền lợi của mình được đảm bảo.

"Tôi sinh sống ở Hà Nội nên mỗi lần đi lại giữa Hà Nội và Bắc Giang cũ rất vất vả, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời từ phía Chủ đầu tư, chưa biết đến khi nào chúng tôi được đảm bảo quyền lợi của mình", chị N.A. Đ cho hay.

Dự án Khu dân cư 4, thị trấn Bích Động, phường Việt Yên, TP Bắc Ninh

Tương tự, anh L.P.B cho biết, năm 2020 qua tìm hiểu và gia đình có nhu cầu mua đất xây nhà nên đã ký kết Hợp đồng đặt cọc tại dự án Khu 4, Khu dân cư Bích Động, Việt Yên để mua 1 lô đất 90m2 với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đáng nói, tại Hợp đồng đặt cọc này, gia đình anh L.P.B phải đặt cọc số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau đó, gia đình anh L.P.B đã nộp đủ số tiền đặt cọc theo Hợp đồng đã ký kết. Điều mà gia đình và hàng chục khách hàng trong cảnh ngộ không ngờ tới là sau khi ký kết Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng hợp tác đầu tư… và xuống tiền cho Chủ đầu tư xong thì gần chục năm nay lại rơi vào cảnh phải đi đòi quyền lợi.

Đất chưa được Chủ đầu tư bàn giao, “sổ đỏ” trao tay cũng chưa có… khiến không ít gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, gia đình bất hoà vì số tiền đã nộp cho Chủ đầu tư không nhỏ.

Dự án liên tục điều chỉnh, mặt bằng bàn giao kéo dài

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Trần Văn Thái, Phó Trưởng phòng Hạ tầng đô thị, UBND phường Việt Yên, TP Bắc Ninh xác nhận, Dự án khu 4, Khu dân cư Bích Động là một trong những Dự án được UBND phường quan tâm, thường xuyên chỉ đạo Chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng, bàn giao đất cho người dân để đảm bảo quyền lợi cũng như tránh phát sinh những vấn đề phức tạp trên địa bàn phường.

Theo ông Thái, Dự án kéo dài một phần là do có sự điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi từ Công ty TNHH Nhật Quang sang Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc, cùng với đó là quá trình GPMB kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư 4, thị trấn Bích Động, phường Việt Yên, TP Bắc Ninh

Tháng 5/2026 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh) mới bàn giao hơn 9.700m2 đất giai đoạn 2 để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án. Như vậy, đến hiện tại, dự án đã hoàn tất mặt bằng, UBND phường cũng đã đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai các hạng mục hạ tầng để đủ điều kiện bàn giao đất, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trong khi đó, ông Dương Công Hậu, Giám đốc Công ty Nhật Quang Kinh Bắc cho biết, Dự án khu 4 trước đây do Công ty TNHH Nhật Quang làm chủ đầu tư, sau đó là Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã bàn giao được 286 sổ đỏ cho người dân. Hiện còn 99 lô đất đã có sổ đỏ nhưng hết hạn, phải nộp về Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh để cấp đổi sổ mới. Tuy nhiên, quá trình xử lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, theo ông Hậu, bị kéo hơi dài.

Còn với hơn 9.700m2 đất vừa được bàn giao giai đoạn 2, đến nay, các Sở, ngành liên quan vẫn chưa có thông báo nghĩa vụ thuế cho Chủ đầu tư nên chưa thể triển khai. Theo ông Hậu, một khó khăn ở Dự án này là thời gian được cấp “sổ đỏ” gây khó khăn cho Chủ đầu tư trong công tác bán hàng.

Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở NN&MT TP Bắc Ninh cho biết, Dự án Khu 4 được tỉnh Bắc Giang cũ phê duyệt vào năm 2017, sau đó trải qua nhiều lần điều chỉnh, có quy mô hơn 12 ha.

Trong đó, đợt 1 đã bàn giao hơn 98.000 m2 đã cấp được 385 sổ đỏ. Đợt 2 được bàn giao vào tháng 5/2026 đang trong quá trình xác định giá cụ thể để xác định tiền sử dụng đất.

Hiện nay, Sở đã ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất. Sau khi có Quyết định phê duyệt giá cụ thể, nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của dự án rồi trình Sở Xây dựng xem xét, xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Bắc Ninh cho biết, theo báo cáo của Công ty CP Nhật Quang Kinh Bắc đến nay đã hoàn thành việc chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng được 286 lô; còn 99 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây với thời hạn sử dụng đất là đến hết ngày 31/7/2022 đến nay đã hết hạn. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xem xét, hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh tên tổ chức được giao đất (do đổi tên trong quá trình hoạt động) và bổ sung nội dung về thời hạn sử dụng đất.

Liên quan đến việc chậm trễ bàn giao đất, "sổ đỏ" cho người dân, ông Nguyễn Đình Thắng cho rằng, sau khi Chủ đầu tư hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định thì Sở đã xem xét, cấp sổ đỏ và thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng cho Chủ đầu tư theo quy định. Việc chậm trả sổ cho khách hàng là trách nhiệm, thủ tục chuyển nhượng giữa Chủ đầu tư và khách hàng theo quy định.

Cả trăm hộ dân đã ký kết Hợp đồng, xuống tiền gần 100% giá trị lô đất với mong muốn có mảnh đất để an cư nhưng gần chục năm qua đổi lại là sự mệt mỏi, đợi chờ mà chưa có hồi kết. Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư nhưng các Sở, ngành liên quan của TP Bắc Ninh và chính quyền sở tại cũng cần có động thái mạnh mẽ hơn để yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.