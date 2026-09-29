ĐT Việt Nam thua Thái Lan, chấm dứt chuỗi trận bất bại kỷ lục

ANTD.VN - Chuỗi 27 trận bất bại của ĐT VIệt Nam đã phải chấm dứt, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik để thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận hai vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Thất bại này cũng khiến cơ hội đăng quang của ĐT Việt Nam chính thức khép lại.

Trước đối thủ nhiều duyên nợ, ĐT Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng sớm phải nhận bàn thua. Phút 10, Sarach Yooyen tận dụng khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút xa hiểm hóc, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

ĐT Việt Nam (trắng) thua Thái Lan, chấm dứt chuỗi trận bất bại kỷ lục (Ảnh: Changsuek)

Bàn thua khiến Việt Nam phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò HLV Kim Sang-sik tạo được một số tình huống đáng chú ý, nhưng khả năng xử lý ở những pha bóng quyết định chưa đủ sắc bén.

Cuối hiệp một, Việt Nam tưởng như đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Tài Lộc đưa bóng vào lưới Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tăng cường sức tấn công bằng việc đưa Hoàng Đức và Hoàng Hên vào sân. ĐT Việt Nam chủ động dâng cao, liên tục gây sức ép và buộc Thái Lan phải lùi đội hình về phòng ngự.

Thế trận tấn công được cải thiện rõ rệt, song bàn thắng vẫn không đến với đội tuyển Việt Nam. Những cơ hội lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của các cầu thủ áo đỏ.

Khi Việt Nam mải miết tìm bàn gỡ, hàng phòng ngự lại để lộ khoảng trống ở những phút cuối. Otton tận dụng cơ hội trong thời gian bù giờ để ghi bàn thứ hai cho Thái Lan, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại này khiến ĐT Việt Nam chấm dứt chuỗi trận bất bại đáng nể, vốn đang kéo dài tới 27 trận. Ngoài ra, các học trò HLV Kim Sang-sik cũng không thể cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, thành tích đối đầu trực tiếp được sử dụng để phân định thứ hạng trong trường hợp cần thiết, vì vậy trận thua Thái Lan cũng khép lại cơ hội vô địch của thầy trò HLV Kim.

Sau trận đấu, mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam là bảo vệ vị trí nhì bảng để giành quyền đi tiếp và hướng tới trận tranh hạng ba chung cuộc.